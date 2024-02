WM-Held 1990 Fußball-Weltmeister Andreas Brehme tot Stand: 20.02.2024 10:50 Uhr



Fußball-Weltmeister Andreas Brehme ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Lebensgefährtin im Namen seiner Familie. Brehme hatte 1990 im WM-Endspiel gegen Argentinien mit einem Elfmeter in der 85. Minute das Siegtor zum 1:0 erzielt. Er trat damals statt Lothar Matthäus an, der Probleme mit seinem Schuh hatte und sich nicht sicher genug führ den Elfer fühlte. Zuerst hatte die "Bild" über Brehmes Tod berichtet.

"Bild" schreibt von Herzstillstand

Dem "Bild"-Bericht zufolge starb Brehme in der Nacht zu Dienstag in München offenbar an einem Herzstillstand. Brehme war demnach noch in die Notaufnahme einer Klinik nahe seiner Wohnung eingeliefert worden. Doch jede Hilfe kam für ihn zu spät.



Der gebürtige Hamburger spielte in seiner aktiven Zeit für Saarbrücken, Kaiserslautern, den FC Bayern, Inter Mailand und Real Saragossa. Er bestritt 86 Länderspiele und erzielte 8 Tore. Brehme hinterlässt Lebensgefährtin Susanne Schaefer und zwei erwachsene Söhne aus seiner früheren Ehe.

WM-Titel 1990 unter Franz Beckenbauer

Den WM-Titel 1990 hatte die deutsche Mannschaft mit Franz Beckenbauer als Teamchef gewonnen. Beckenbauer war vor wenigen Wochen im Alter von 78 Jahren gestorben.

