Fußball | Regionalliga Fünf Neuzugänge beim ZFC Meuselwitz Stand: 14.06.2024 13:41 Uhr

Acht Spieler sind weg, jetzt hat Regionalligist ZFC Meuselwitz die ersten fünf Neuzugänge präsentiert. Dabei setzt der Verein wieder auf junge und sehr junge Spieler. Nur einer im Kader ist aktuell noch über 30.

Regionalligist ZFC Meuselwitz hat die ersten Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Wie der Verein am Freitag (14. Juni 2024) mitteilte, wechseln Jan Halasz, Thomas Rotfuß, Luca Krause, Lirim Hoxha und Tim Kießling an die Schnauder. Die Neuen sind zwischen 19 und 25 Jahren alt, damit setzt der ZFC seinen Weg der Verjüngung fort. Alle fünf erhalten einen Vertrag bis 2025, bei Halasz, Krause und Hoxha mit Verlängerungsoption. Aktuell steht mit Kapitän René Eckardt nur noch ein Spieler im Kader, der älter als 30 Jahre ist.

Kießling und Halasz bringen Erfahrung mit

Der 25-jährige Tim Kießling wechselt vom VFC Plauen nach Meuselwitz. Der 25-jährige Mittelfeldspieler hat in Bischofswerda und Rosenheim bereits einige Regionalliga-Erfahrung gesammelt, in der abgelaufenen Spielzeit in Plauen neun Treffer erzielt. Erfahrung bringt auch Jan Halasz mit, der aus Pardubice (Tschechien) zum ZFC kommt. Der Außenverteidiger hatte bereits sieben Einsätze in der ersten tschechischen Liga.

Junge Spieler sollen Offensivlücke schließen

Mit Thomas Rotfuß (Hansa Rostock II) und Luca Krause (U19 Dynamo Dresden) stoßen zwei Talente zum Leopold-Team. Rotfuß kam letzte Saison zu 20 meist Kurzeinsätzen beim Regionalliga-Absteiger. Der 19-Jährige kommt auf der linken Seite zum Einsatz. Krause ist offensiv flexibel einsetzbar, erzielte in der Junioren-Bundesliga in der vergangenen Saison zwölf Tore. Lirim Hoxha ist ebenfalls in der Offensive Zuhause, kam bei der U23 des 1. FC Magdeburg zu vielen kürzeren Einsätzen und traf zehn Mal ins Schwarze.

Auch Shoshi verlässt den Verein

Acht Spieler haben den Verein mittlerweile verlassen. Nach den bereits feststehenden Andy Trübenbach (FC Rot-Weiß Erfurt), Luis Fischer (Chemnitzer FC), Till Jacobi (FSV Luckenwalde), Nils Miatke (Karriereende), Amer Kadric, Michael Ullrich und Can Sakar (alle unbekannt), wird auch Arlind Shoshi nach einem Jahr in Meuselwitz seine Koffer packen. Der 27-Jährige hatte für den ZFC 17 Spiele bestritten.

SpiO/pm