Fußball | Regionalliga FSV Zwickau ringt Hertha Zehlendorf nieder Stand: 06.12.2024 21:26 Uhr

Der FSV Zwickau hat seine Erfolgsserie auch gegen Aufsteiger Hertha Zehlendorf fortgesetzt. Besonders die zweite Halbzeit hatte es mit sechs Treffern in sich.

Der FSV Zwickau bleibt das Team der Stunde in der Fußball-Regionalliga: Am Freitagabend feierte das Team von Rico Schmitt mit einem 4:3 gegen Hertha Zehlendorf den fünften Sieg in Serie.

Martens besorgt die frühe Führung

Bei schwierigen äußeren Bedingungen brachte Theo Martens die Sachsen früh von der Strafraumgrenze in Führung (10.). Die Vorarbeit hatte mit Mike Könnecke ebenfalls ein Rückkehrer in die Startelf geleistet. Beide waren zuvor gesperrt. Vor der Pause überzeugten die Gastgeber mit Offensivfußball und ließen kaum etwas zu.

Die Gastgeber gingen durch Theo Martens früh in Führung.

Herrmann schlägt zurück

Könnecke war dann aber auch der Ausgangspunkt zum Ausgleich: Der Routinier verlor den Ball nach einer Zwickauer Ecke, die Berliner konterten und erzielte durch Torjäger Serhat Polat den Ausgleich (51.). Zehlendorf hatte die Rückkehr des achtfachen Torschützen herbei gesehnt. Beim 1:1 blieb es aber nicht lange. Nach Vorarbeit von Veron Dobruna traf Jahn Herrmann ins rechte Eck (61.).

Nach der Pause glich Zehlendorf durch Angreifer Serhat Polat (li.) aus.

Dobruna selbst erhöhte nach einem klasse Angriff, den er selbst mit eingeleitet hatte (73.). Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel war der Kosovare von Rico Schmitt noch leicht getadelt worden, wegen seiner forschen Anspruchshaltung in Bezug auf die nächsten Partien.

Torfestival nach der Pause

Zehlendorf schlug fünf Minuten später erneut zurück, Kapitän Abdkulkadir Beyazit überwand Lucas Hiemann. Drei Minuten später stellte Hermann mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Das 3:4 von Jake Wilton in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Kleiner Schönheitsfleck: Hiemann kassierte in diesen 90 Minuten mehr Gegentore als in sieben Partien zuvor. Die Revanche für das 0:5 in der Vorrunde ist Zwickau damit allerdings gelungen.

Trainer Rico Schmitt hat den FSV auf Kurs gebracht.

Weiter geht es für die Schwäne in Top-Form am 14. Dezember beim Greifswalder FC. Zehlendorf erwartet einen Tag zuvor, einem Freitag, den FC Carl Zeiss Jena.

cke