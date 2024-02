Fußball | Regionalliga FSV Zwickau gnadenlos effizient und mit Kantersieg gegen Erfurt Stand: 17.02.2024 18:00 Uhr

Vierter Sieg in Folge für den FSV Zwickau – und was für einer! Im mitteldeutschen Duell mit dem FC Rot-Weiß Erfurt nutzten die Westsachsen ihre Möglichkeiten eiskalt zu Toren und gewannen 5:0 (2:0). RWE war vor 6.963 Zuschauern lange die aktivere Mannschaft mit mehr Spielanteilen, gut lachen hatten am Sonnabend (17.02.2024) aber nur die Schwäne. Es war ein Spiel, das es so nur äußerst selten gibt.

Zwickau effizient – Zimmermann per Flugkopfball

Über weite Strecken der ersten Hälfte gaben die Thüringer den Ton an. Die beste Chance vergab Romario Hajrulla, als er eine Eingabe von Malcolm Badu im Strafraum verstolperte. Gefühlt hatte RWE 80 Prozent Ballbesitz – doch ab der 34. Minute kippte die Partie auf die Seite der Schwäne. Nach einer feinen Flanke von Lloyd-Addo Kuffour traf FSV-Knipser Marc-Philipp Zimmermann per Flugkopfball zur Führung. Kurz vor der Halbzeit nutzte Kilian Senkbeil einen Patzer von RWE-Torhüter Lukas Schellenberg zum 2:0.

Veron Dobruna Zwickau , links im Zweikampf mit Andrej Startsev, Erfurt.

Zimmermann schnürt Doppelpack – Herrmann mit Volltreffer

Zu Beginn der zweiten Hälfte machte Zimmermann mit seinem zweiten Treffer bereits den Sack zu. Bis auf ein paar Halbchancen der Erfurter spielte nur noch der FSV. Die Treffer fielen teilweise zu einfach, wobei das vierte Zwickauer Tor durchaus diskussionswürdig war. Zimmermann setzte sich in der Entstehung mit dem Arm gegen Andrej Startsev durch, ehe Lucas Will den Angriff zum 4:0 abschloss (60.).

Und dann gab es noch eine Bewerbung für den "Volltreffer der Woche". Zwickaus Jahn Herrmann zog aus der zweiten Reihe ab und setzte das Spielgerät genau ins linke obere Toreck (69.). Hängende Köpfe und Unverständnis bei RWE – Effizienz pur bei den Westsachsen, die sich für das 1:4 in der Hinrunde revanchierten.

fth