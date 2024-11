Fußball | Regionalliga FSV Zwickau gewinnt Karten-Festival bei Chemie Leipzig Stand: 24.11.2024 15:20 Uhr

Zwei Tore, drei Platzverweise und Emotionen pur. Der FSV Zwickau hat einen hochintensiven 2:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Chemie Leipzig eingefahren. Über diese Begegnung im Alfred-Kunze-Sportpark dürfte derweil noch lange geredet werden.

Ein Fußballspiel hat 90 Minuten – doch in dieser Partie steckten Ereignisse, die für mehrere Begegnungen ausgereicht hätten. Am Ende einer überaus intensiven und emotionalen Regionalliga-Partie nimmt der FSV Zwickau der BSG Chemie Leipzig dank der Tore von Lukas Eixler (71.) und Theo Martens (89.) alle drei Punkte ab. Dadurch springt das Team von Trainer Rico Schmitt auf Tabellenplatz fünf und dürfte die blamable Pokal-Niederlage in Glauchau zumindest ein Stück weit in Vergessenheit geraten lassen haben.

Behla-Gedenken und rasanter Start

Im Nachgang der Schweigeminute in Gedenken an den kürzlich verstorbenen Chemie-Meisterspieler Wolfgang Behla ging es rasant los. Kaum eine Minute war gespielt, da prüfte Cemal Kaymaz Gäste-Keeper Lucas Hiemann direkt mal mit einem Freistoß aus dem Halbfeld (1.). Nach einer kurzen Unterbrechung in Folge einer Zwickauer Luftschlangen-Aktion wurde es auch vor dem Chemie-Tor erstmals heikel, weil Könnecke der Ball nach einem Freistoß vor die Füße fiel. Sein Versuch stellte Benjamin Bellot allerdings nicht vor größere Probleme (6.).

Im weiteren Verlauf der Anfangsphase übernahmen die Hausherren das Zepter, waren das deutlich aktivere Team. Den Abschlüssen von Tim Bunge (10.), Kaymaz (11.) und Stanley Ratifo (14.) fehlte es allerdings noch an der letzten Genauigkeit. Zwickau verbuchte in dieser Phase einzig eine Möglichkeit durch Veron Dobruna (17.).

Durchgang eins war geprägt von vielen teils rassigen Zweikämpfen.

Zwei Großchancen – eine Rudelbildung

Chemie blieb bis in die Spätphase der ersten Halbzeit spielbestimmend, hätte in der 40. Spielminute allerdings in Rückstand geraten können beziehungsweise müssen. Nach einem Blackout von Timo Mauer, der den Ball zu kurz in Richtung Keeper Bellot zurückköpfte, stand Dobruna allein mit dem Spielgerät vor dem Tor der BSG – setzte das Leder aber knapp daneben (40.).

Der spannende erste Durchgang wurde gekrönt von einer weiteren Bunge-Chance (42.) sowie einer prickelnden Rudelbildung, infolge derer Schiedsrichter Ventzke gleich drei gelbe Karten verteilte. Ohnehin hatte der Referee die Karten ein wenig zu locker sitzen – pro Seite gab es allein in den ersten 45 Minuten je drei Verwarnungen. Kurz vor dem Pausenpfiff köpfte Ratifo nach toller Flanke von Dennis Mast Zentimeter neben den Pfosten (45.+4), sodass die Halbzeit torlos, aber absolut unterhaltsam zu Ende ging.

Joker Eixler sticht, Mäder fliegt

Halbzeit zwei startete ähnlich intensiv. Direkt gab es mehrere Abschlüsse auf beiden Seiten, denen es aber weiterhin an der letzten Präzision mangelte. In der 57. Minute hätte es dann „endlich“ klingen müssen: Nach einem perfekten Steckpass von Mast war Ratifo frei durch, schoss das Leder aber am Tor vorbei – ein Sinnbild für das bis hierhin fehlende Zielwasser.

Im Anschluss an eine kurze Ruhephase brach dann die turbulente Schlussphase an. Eingeleitet wurde diese durch die zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhafte Gäste-Führung – erzielt durch den nicht einmal zwei Minuten vorher eingewechselten Lukas Eixler, der Bellot mit einem Hammer von der Strafraumkante keine Chance ließ (71.). Nur zwei Minuten später zückte Referee Ventzke – bis hierhin ohnehin schon in Kartenlaune – glatt Rot. Janik Mäder war dem kurz zuvor erfolgreich gewesenen Joker Eixler am Mittelkreis in die Beine gefahren, die Entscheidung Platzverweis aber deutlich zu hart.

Martens-Tor folgt für Doppel-Rot

Doch es wurde noch heißer. In der 89. Spielminute sorgte Theo Martens mit einem weiteren Sahneschuss für die Entscheidung aus Zwickauer Sicht. Martens riss sich sein Trikot vom Leib und jubelte anschließend wild gestikulierend vor den Leipziger Fans – und sah völlig zurecht Gelb-Rot. Der bereits ausgewechselte Kaymaz war durch diese Aktion allerdings so erzürnt, dass er sich den Torschützen kurzerhand vorknüpfte – und ebenfalls Gelb-Rot sah. Da auch Bellot noch Gelb sah, endete die über fast alle Phasen hochspannende Partie relativ unrühmlich mit einer glatt roten, zwei gelb-roten sowie insgesamt neun gelben Karten.

Stimmen zum Spiel

In Kürze.

pti