Boxen | Gala in Magdeburg Fress und Dzemski verletzt - Box-Gala in Magdeburg verschoben

Fress und Dzemski verletzt - Box-Gala in Magdeburg verschoben Stand: 14.06.2024 15:22 Uhr

Eigentlich sollten am 28. Juni in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle in Magdeburg die Fäuste fliegen, doch zwei der Hauptprotagonisten verletzten sich in der heißen Vorbereitung. Die Kämpfe sind aber nur aufgeschoben, im August gibt es einen neuen Versuch.

Die Titelkämpfe von Roman Fress und Marlon Dzemski müssen verschoben werden. Wie der ausrichtende SES-Boxstall am Freitag (14. Juni 2024) bekanntgab, verletzten sich beide Hauptkämpfer in der Vorbereitung. Die Veranstaltung soll am 24. August in Magdeburg nachgeholt werden. SPORT IM OSTEN wird live dabei sein.

Fress schmerzt Hand - Dzemski der Ellenbogen

Cruisergewichtler Roman Fress bereitete sich auf den International Championship gegen Yasir Basar vor, zog sich dabei eine Handverletzung zu. "Ich weiß, was an diesem Kampf hängt und er ist so auch einer der wichtigsten Fights in meiner Karriere", hatte Fress auf der Pressekonferenz vor zwei Wochen erklärt.

Marlon und Dirk Dzemski

Marlon Dzemski, der gegen Philipp Schuster um die Deutsche Meisterschaft im Super-Weltergewicht boxen sollte, verletzte sich vor seinem ersten Titelkampf im Ellenbogen. Für den 21-jährigen Dzemski ist es ein Duell "Jung gegen Alt", sein Gegner bringt 34 Lenze in den Ring und 28 Profikämpfe. Zudem ist es das Duell zweier Trainerväter mit SES-Coach Dirk Dzemski und Uwe "The Commander" Schuster.

Weiter im Box-Programm der verlegten Gala bleiben mit Robin Rehse (Super-Mittelgewicht/Ballenstedt), Artur Henrik (Mittelgewicht/Bremen) und Richard Meinecke (Super-Weltergewicht/Nordhausen) auch die weiteren vielversprechenden Box-Talente aus dem "Team Deutschland".

SpiO/pm