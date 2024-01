Biathlon | Weltcup Frauen-Staffel verballert Podestchance Stand: 07.01.2024 15:50 Uhr

Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Oberhof sind die deutschen Frauen deutlich am Podest vorbeigefahren. Nach drei Strafrunden reichte es beim Sieg der Französinnen nur zu Rang fünf.

Die deutschen Biathletinnen haben zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof erneut einen Podestplatz verpasst. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Franziska Preuß kamen in der Staffel über 4x6 Kilometer auf Platz fünf, zum Podest fehlten nach 15 Nachladern und drei Strafrunden fast vier Minuten.

Schneider und Preuß in der Strafraunde

Vanessa Voigt ließ bei kniffligen Windverhältnissen mit zwei Nachladern ein kleines Loch reißen, kam als Vierte mit knapp 20 Sekunden Rückstand zum ersten Wechsel. Hettich-Walz büßte mit vier Extrapatronen deutlich ein. Schneider verspielte mit einer Strafrunde und fünf Nachladern die ohnehin nur noch geringen Podestchancen. Preuß konnte bei knackigen minus neun Grad mit gar zwei Strafrunden als Schlussläuferin keine Ergebniskosmetik betreiben.

Julia Simon (l-r),, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot jubeln im Ziel über den Sieg.

Nächste Ausfahrt Ruhpolding

Vorne feierte Frankreich (0 Strafrunden+ 12 Nachlader) vor Norwegen (0+10/+9,3 Minuten) und Schweden (1+8/+33,5) den ersten Saisonsieg. Die nächste Chance in der Staffel gibt es beim kommenden Heim-Weltcup in Ruhpolding am Mittwoch (14.30 Uhr). Dort stehen zudem am Freitag (14.30 Uhr) der Sprint sowie am Sonntag (12.30 Uhr) die Verfolgung an.

sid