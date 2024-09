Deutsche Meisterschaften "Finals 2025" in Dresden: Klein-Paris in Elb-Florenz Stand: 18.09.2024 15:47 Uhr

Die sächsische Landeshauptstadt Dresden ist im Sommer 2025 Gastgeber vieler deutscher Meisterschaften. Bei den "Finals 2025" sollen Erinnerungen an Olympia 2024 in Paris wach werden.

Vor wenigen Wochen haben Kanurennsportler Tom Liebscher-Lucz und Triathlet Lasse Lührs in Paris mitreißende Olympische Spiele erlebt. Ein Multisport-Event an historischen Orten und vor geschichtsträchtiger Kulisse – das plant für das Jahr 2025 auch die sächsische Landeshauptstadt.

Heinz-Steyer-Stadion in Dresden

Liebscher-Lucz: "Emotion pur"

Vom 31 Juli bis 3. August finden in Dresden die "Finals 2025" statt. Olympiasieger Liebscher-Lucz und Olympiasieger Lührs freuen sich schon auf die Deutschen Meisterschaften in zahlreichen Sportarten. "Die Finals in Dresden sind für mich Emotion pur", so der 31-jährige Dresdner Liebscher-Lucz: "In meiner Heimatstadt paddeln, einen Wettkampf zu haben an meinem Geburtstag, vielleicht noch meinen 20. Deutschen Meistertitel zu erringen und mich vor so einer schönen Kulisse sich zu präsentieren. Da freue ich mich ganz besonders."

Lührs: "Tolle Stimmung"

Lührs, der bei Olympia Gold im Mixed-Wettkampf gewann, vergleicht die Wettkämpfe in Dresden 2025 sogar mit der weltbekannten Metropole an der Seine: "Man kann Parallelen zu Paris erkennen. Die Stadt hat gute Ideen. Die Wettkampforte liegen dicht beieinander. Vielleicht werden wir die tolle Stimmung, die wir dieses Jahr in Paris erlebt haben, auch in Dresden erleben", blickt der 28-Jährige voraus.

18 deutsche Meisterschaften im Umkreis von 4 Kilometern

An acht Sportstätten sollen im Sommer 2025 in 18 Sportarten die Meistertitel vergeben werden. In einem Umkreis von nur vier Kilometern und mit dem erst kürzlich neu eröffneten Heinz-Steyer-Stadion als Zentrum sind die Finals räumlich sehr kompakt organsiert. Mit dabei sind neben dem Steyer-Stadion unter anderem der Sportpark Ostra, die Ballsport-Arena und als besonderes Highlight der Zwingergraben, wo die Wettkämpfe im Kanu und Stand-Up-Paddling stattfinden sollen.

Das Heinz-Steyer-Stadion in Dresden ist Herzstück der Finals 2025.

Kanu-Wettkämpfe auf dem Zwingergraben

"Für uns Kanuten könnte es eine ganz besondere Kanustrecke werden auf dem Zwingergraben", sagt Liebscher-Lucz: "Aber nicht nur für uns Kanuten, auch die Kletterer oder die 3x3-Basketballer auf dem Neumarkt, die Bogenschützen an der Semperoper. Dresden hat sich sehr viel für die Finals 2025 überlegt und den Mut bewiesen, wie wir es in Paris gesehen haben. Dresden wird dafür sicher belohnt werden."

Für ARD und ZDF größte Produktion 2025

Die vier Tage der "Finals 2025" sind komplett bei ARD und ZDF zu sehen, für beide Sender ist das Multisport-Event "die größte Produktion im kommenden Jahr", wie ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky verrät. Der 58-Jährige erklärt zudem: "Das Wichtigste ist für uns, dem Sport in seiner Breite die Sichtbarkeit zu geben. Für uns ist die Zusammenführung von Sportarten wie der Leichtathletik mit kleinen Sportarten, die demnächst bei Olympischen Spielen dabei sein werden, wichtig."

Ein Klein-Paris könnten die Finals 2025 in Elb-Florenz werden. Liebscher-Lucz und Lührs hoffen schon jetzt, dass sie in der sächsischen Landeshauptstadt genauso erfolgreich sein werden wie jüngst in der französischen Hauptstadt.

Dirk Hofmeister