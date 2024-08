Fußball | 2. Bundesliga FCM freut sich auf Fußballfest in Braunschweig - Atik vor Saisondebüt Stand: 09.08.2024 16:53 Uhr

Der 1. FC Magdeburg reist gleich am 2. Spieltag zum ersten Highlight-Spiel der Saison. In Braunschweig soll der erste Saisonsieg her. Der Gast kassierte zum Auftakt eine derbe Pleite. Doch FCM-Coach Titz warnt. FCM-Offensivmotor steht vor seiner Rückkehr ins Team.

"Ich bin froh, dass es solche Spiele gibt" – mit Vorfreude und einigem Respekt schaut FCM-Trainer Christian Titz auf die anstehende Auswärtsaufgabe am Sonntag (11. August 2024, 13.30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) bei Eintracht Braunschweig.

Titz: "Wird ein Fußballfest"

Nur rund 100 Kilometer trennen Magdeburg und Braunschweig, beide Fanlager sind für stimmungsvollen Support bekannt. Und so begründet Titz seine Vorfreude: "Das liegt an der Distanz, aber auch daran, dass sich die Fans und Vereine gut verstehen. Wir kommen in ein Stadion rein, wo es ein Fußballfest wird."

Der FCM will in Braunschweig den Punktgewinn vom 0:0 zum Saisonauftakt gegen Elversberg veredeln. Die Eintracht will nach der 1:5-Auftaktniederlage vom vergangenen Wochenende bei Schalke 04 einen Fehlstart vermeiden. "Das wird ein hochinteressantes Spiel", erwartet Titz.

Braunschweig kommt mit "schnellem Umschaltspiel"

Titz hat den Braunschweiger Auftritt in Gelsenkirchen gesehen und beobachtet: "Bis zum 3:1 war es ein Spiel, bei dem Braunschweig besser war." Das Team von Eintracht-Coach Daniel Scherning erwartet der FCM-Coach vor allem defensiv in der Konterhaltung: "Wir treffen auf eine Mannschaft, die grundsätzlich aus der Tiefe spielt, die mit schnellem Umschaltspiel hochintensive Läufe hat, die schnelle Spieler auf der letzten Linie hat."

Titz warnt vor Braunschweig.

Während Braunschweig mit nur 46 Prozent Ballbesitz die Kugel im ersten Spiel zumeist den Schalkern gab, setzte sich der FCM gleich wieder an die Spitze der Ballbesitz-Statistik (57 Prozent). Mit 87,8 Prozent Passquote rangiert der FCM zudem an Platz zwei.

Der FCM und die Chancenverwertung

Doch der FCM begegnet auch wieder alten Problemen: Und die sind vor allem offensiv zu suchen. Aus 21:9-Torschüssen machte Magdeburg kein Tor, 2,4 expected Goals reichten nicht zum Treffer. "Wir hatten jetzt so viele Chancen, dass du sie nicht mehr vergeben kannst", hofft Titz darauf, dass der Knoten am Sonntag platzt.

Die jüngsten Duelle zwischen Braunschweig und Magdeburg gewann in der vergangenen Saison jeweils das Heimteam. In Magdeburg gewann der FCM 2:1, in Braunschweig die Eintracht 1:0.

Braunschweig: Heimstark unter Coach Schernig

Großen Anteil an der Braunschweiger Heimstärke hat Trainer Daniel Schernig. Der 40-Jährige, der seit November 2023 auf der Bank sitzt, holte in elf Heimspielen 20 Punkte. Diese Punkte waren wichtig für den Klassenerhalt der Blau-Gelben.

FCM-Wiedersehen mit Bell Bell

Seinen Anteil am Klassenerhalt der Braunschweiger will auch der Ex-Magdeburger Leon Bell Bell leisten. Der Abwehrspieler wechselte im Sommer abslösefrei. "Leon ist ein ganz feiner Kerl. Ich freue mich, dass er auch weiter 2. Liga spielt", freut sich Titz auf das Wiedersehen.

Bell Bell trägt jetzt das Braunschweiger Trikot.

Atik vor Rückkehr

Möglich scheint, dass es Abwehrspieler Bell Bell am Sonntag mit Magdeburgs Offensivmotor Baris Atik zu tun bekommt. Der 29-Jährige hat seine Zerrung auskuriert und in dieser Woche seit Mittwoch wieder voll mit der Mannschaft trainiert. "Das sieht bei ihm sehr positiv aus", sagte Titz bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag (09. August 2024)

Und falls Magdeburg am Sonntag und vor 2.300 mitgereisten FCM-Fans nicht punkten sollte: Schon am Montag (12.08.2024) kommt es zum nächsten Aufeinandertreffen mit Braunschweig. Das vereinbarte Testspiel ab 11 Uhr findet aber komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - und es gibt auch keine Punkte dafür.

Dirk Hofmeister