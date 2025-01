Neues vom Krügel-Platz | Folge 29 FCM-Experte: "Warum muss der FCM demütig sein?" Stand: 13.01.2025 13:00 Uhr

Wer sind die Gewinner und Verlierer des Trainingslagers? Was unternimmt der FCM noch auf dem Transfermarkt? Und was ist drin für den Klub in der Rückrunde der 2. Bundesliga? Darüber diskutieren die FCM-Experten im ersten Podcast des neuen Kalenderjahres.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Es hat Tradition: Nach dem Trainingslager des 1. FC Magdeburg im Winter berichtet FCM-Expertin Sabrina Bramowski stets über ihre Eindrücke – so auch in diesem Jahr.

Im Podcast besprechen die FCM-Experten Sabrina Bramowski, Guido Hensch und Daniel George außerdem alle aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 29 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) FCM im Trainingslager: die Bilanz des Türkei-Camps – ab Minute 02:10

FCM-Expertin Sabrina Bramowski hat den Klub in der vergangenen Woche im Trainingslager in der Türkei eng begleitet. Drei Testspiele wurden absolviert, drei Testspiele wurden gewonnen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Camp? Im Podcast schildert Bramowski ihre Eindrücke und zieht Bilanz.

Außerdem sprechen die FCM-Experten über das Miteinander zwischen Fans und Mannschaft im Trainingslager und die aktuelle Stimmung im Umfeld des 1. FC Magdeburg.

2.) Über Zugänge, Abgänge und die Gerüchteküche beim FCM – ab Minute 14:30

Personell veränderte sich beim 1. FC Magdeburg im Winter bislang so einiges. Zugang Alexander Ahl Holmström stieg so richtig mit ein. Verteidiger Andi Hoti wurde nach Dresden verliehen. Flügelspieler Tatsuya Ito verließ den Verein in Richtung Japan.

Muss der FCM noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden? Darüber diskutieren die FCM-Experten im Podcast – und sprechen außerdem über die aktuellen Gerüchte rund um die Personalplanungen.

3.) Was ist für den FCM in der Zweitliga-Rückrunde drin? – ab Minute 25:00

Mit 28 Punkten belegt der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga aktuell den fünften Tabellenplatz. Nur drei Zähler beträgt der Rückstand zum Tabellenführer Köln. Was ist also drin für den FCM in der Rückrunde?

Zum Abschluss des Podcasts geben die FCM-Experten ihre Prognose für den weiteren Saisonverlauf ab und blicken auf den Rückrundenstart gegen den Tabellennachbarn Elversberg voraus.

