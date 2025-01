Fußball | Testspiel FCC siegt im Test gegen Schott – Butzen fehlt Carl Zeiss wochenlang Stand: 14.01.2025 19:55 Uhr

Carl Zeiss Jena muss wochenlang auf Nils Butzen verzichten. Der Kapitän verletzte sich im Training. Im Testspiel gegen Schott Jena zeigte sich der FCC davon unbeeindruckt und siegte deutlich.

Mit 12:1 (7:1) siegte der Favorit aus der Regionalliga auf dem Kunstrasen im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen den Thüringenligisten. Carl Zeiss legte direkt stark los, ging bereits in der vierten Minute durch Justin Petermann in Front. Alexander Prokopenko legte in der 17. Minute das 2:0 nach. Zehn Zeigerumdrehungen später erhöhte Joel Richter gegen den zusehends überforderten SV. Ein Doppelschlag von Prokopenko und Erik Weinhauer stellte die Partie nach etwas über 30 Minuten auf 5:0, ehe der FCC in der 38. Minute durch Kay Seidemann das halbe Dutzend voll machte. Schott kam keine Minute später in einem munteren Testkick zum Ehrentreffer durch Florian Nieswandt. Carl Zeiss legte bis zur Pause noch durch Rückkehrer Marcel Hoppe nach.

Der FCC wechselte nach dem Seitenwechsel munter durch. An der Dominanz der Mannschaft von Henning Bürger änderte sich nicht. Ted Tattermusch und Hamza Muqaj trafen kurz nach der Pause. In der Endphase machten Favoriten das Dutzend noch voll. Das Stadtduell war im letzten Jahr das Halbfinale des Thüringenpokals, was der FCC mit 2:0 gegen Schott gewann.

Butzen fehlt wochenlang

Bereits vor der Partie gab der FCC bekannt, dass Kapitän Nils Butzen dem Team aus dem Paradies wochenlang fehlen wird. Der Außenverteidiger knickte im Training am Montag um und zog sich dabei eine Bänderverletzung am rechten Knöchel zu. Laut der Mitteilung fehlt Butzen Jena für sechs Wochen. Damit könnte auch ein Einsatz im Derby am 23. Februar gegen Rot-Weiß Erfurt in Gefahr sein.

Nils Butzen (Archivbild) wird dem FCC für sechs Wochen fehlen.

Der FCC ist in der ganzen Saison von etlichen Verletzungen gebeutelt, musste neben Torjäger Elias Löder auch in allen anderen Mannschaftsteilen prominente Ausfälle verkraften. Selbst Trainer Henning Bürger verpasste wegen gesundheitlicher Probleme einige Partien.

