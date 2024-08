Fußball | Thüringenpokal FC Rot-Weiß Erfurt und ZFC Meuselwitz gefordert Stand: 15.08.2024 20:28 Uhr

Am Freitag sind der FC Rot-Weiß Erfurt und der ZFC Meuselwitz im Thüringer Landespokal gefordert. Beide Teams haben zuletzt in der Regionliga Niederlagen kassiert und können nun als Favorit Selbstvertrauen tanken.

Erfurt will in Meiningen zurück in die Spur

Der FC Rot-Weiß Erfurt will am Freitag im Thüringer Landespokal den Einzug in die zweite Runde perfekt machen. Nach dem 0:4 in der Regionalliga gegen den Halleschen FC will das Team von Trainer Fabian Gerber wieder in die Erfolgsspur zurück. Beim VfL Meiningen, der von der Landesklasse in die Verbandsliga aufgestiegen ist, gehen die Erfurter als haushoher Favorit in die Partie, dennoch erwartet Gerber keinen Spaziergang.

RWE-Coach Fabian Gerber erwartet keinen "Selbstläufer"

"Es wird kein Selbstläufer. Wir werden jetzt nicht nach Meiningen fahren und sagen, da holen wir uns jetzt wieder Sicherheit und Vertrauen. Auch die musst du erstmal knacken. Es ist ein Pokalfight und für sie das Spiel des Jahres. Also wird es für uns ein extrem schwieriges Spiel, aber natürlich wollen wir dort weiterkommen, das ist ganz klar"", erklärte Gerber noch am Sonntag nach der 0:4-Pleite gegen Halle.

Die Meininger bestritten bereits zwei Spiele in der höchsten Spielklasse Thüringens, die mit zwei Heimniederlagen endeten. Gegen den FC An der Fahner Höhe ging die Premiere mit 1:6 verloren, im zweiten Spiel gab es eine 0:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Eichsfeld.

Meuselwitz hofft in Jena auf die Wende

Auch der ZFC Meuselwitz, der das letzte Pokalfinale gegen Carl Zeiss Jena auf der heimischen Glaserkuppe verloren hatte, ist am Freitag im Einsatz. Für die Zipsendorfer, die neben zwei Niederlagen (1:3 gegen Chemie Leipzig und 0:4 beim BFC) in der jungen Saison bislang nur einen Zähler holten (2:2 in Luckenwalde) und Tabellenschlusslicht sind, geht es erneut gegen Jena. Allerdings spielt der FC Thüringen Jena in der Landesklasse und ist für den ZFC vermutlich nur eine Zwischenstation. Alles andere als ein Weiterkommen auf dem Sportplatz am Jenzig wäre eine riesige Überraschung.

SpiO