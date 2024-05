Fußball | Regionalliga FC Eilenburg verliert Toptorjäger Bibaku an Wacker Burghausen Stand: 24.05.2024 12:14 Uhr

Mit neun Toren war der Stürmer des FC Eilenburg ein Garant für den Klassenerhalt in der Regionalliga. Jetzt zieht es Christopher Bibaku aus familiären Gründen in die Regionalliga nach Bayern.

Regionalligist FC Eilenburg muss den siebten Abgang nach der Saison verkraften. Wie der Verein am Freitag (24. Mai 2024) mitteilte, schließt sich Stürmer Christopher Bibaku dem bayerischen Regionalligisten Wacker Burghausen an. Der 28-Jährige war vor einem Jahr vom VFC Plauen an die Mulde gewechselt, erzielte dort in 26 Regionalliga-Spielen neun Tore und verlängerte zunächst im März seinen auslaufenden Vertrag in Eilenburg um ein weiteres Jahr bis 2025.

Eilenburg stimmt Vertragsauflösung zu

"Chris kam dann allerdings in der Folge nochmals auf uns zu und bat aus familiären Gründen und wegen eines absehbaren Umzugs nach Bayern um eine Auflösung der noch für die kommende Spielzeit bestehenden Vereinbarung", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Dem gaben die Eilenburger schließlich nach.

Beim FCE dünnt sich damit der Kader weiter aus. Tim Bunge (Chemie Leipzig), Andreas Naumann (Lok Leipzig), Kilian Zaruba (Hallescher FC) und Quentin Seidel (Holstein Kiel II) hatten den Verein bereits verlassen. Philipp Sauer und Christoph Bartlog beendeten ihre Karriere. Neuzugänge hat Eilenburg noch nicht vermeldet.

pm/spio