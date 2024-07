Fußball | Regionalliga FC Eilenburg legt doppelt auf dem Transfermarkt nach Stand: 23.07.2024 14:53 Uhr

Der FC Eilenburg ist wenige Tage vor dem Saisonstart nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat sich mit Marc Zimmermann sowie Niklas Grahl-Störig verstärkt. Beide sind hoffnungsvolle Nachwuchstalente.

Fußball-Regionalligist FC Eilenburg hat kurz vor dem Saisonauftakt Defensiv-Allrounder Marc Zimmermann sowie Stürmer Niklas Grahl-Störig verpflichtet. Das gaben die Nordsachsen am Sonntag (21. Juli 2024) sowie am Montag (22. Juli 2024) bekannt.

Aus der Bayern-Jugend in die Regionalliga

Marc Zimmermann kommt von der Zweitvertretung von 1860 München an die Mulde und soll den Eilenburger Defensiv-Verbund komplettieren. Der 19-Jährige verbrachte seine gesamte Jugendzeit beim FC Bayern München, ehe es ihn 2022 zur Konkurrenz aus der Isar-Metropole zog. Bei 1860 II bestritt er seit März dieses Jahres insgesamt 14 Spiele in der Bayernliga (2 Tore).

"Marc hat während des Trainings bei uns absolut überzeugt. Für sein Alter verfügt er bereits über eine sehr gute Physis und eine sehr gute Übersicht", begründet FCE-Coach Sascha Prüfer die Verpflichtung. Insofern passe Zimmermann "menschlich und sportlich exakt in unsere Vorstellungen".

Der Neuzugang selbst erklärt, dass er für den Schritt in Richtung Eilenburg gute Gründe mitbringt: "Aus München in eine sächsische Kleinstadt zu wechseln, ist sicherlich auf den ersten Blick überraschend. Mit der Aussicht auf ein Studium in Leipzig wird die Angelegenheit allerdings verständlicher." Zudem habe Zimmermann im Vorfeld feststellen können, "dass der FC Eilenburg in den vergangenen Jahren immer wieder jungen Spielern eine Chance gegeben hat".

Regionalliga-Torjäger und Futsal-Meister

Zum finalen Puzzlestück im Kader der Muldestädter soll derweil der zweite Neue, Stürmer Niklas Grahl-Störig werden. Der 18-Jährige wechselt mit der Empfehlung von 20 Saisontreffern bei Junioren-Regionalligist Berliner SC zum FC Eilenburg. Zudem gewann er im Winter mit dem Berliner SC die U19- Futsalmeisterschaften im Berliner Fußball-Verband und beim NOFV.

FCE-Sportchef Stephan Hofmann gibt an, dass er bereits seit dem ersten Kontakt zu Grahl-Störig überzeugt gewesen sein soll: "Niklas kommt nicht nur mit der Empfehlung einer Vielzahl von Toren in der Junioren-Regionalliga. Wir wollen ihm

die Gelegenheit geben, in der Regionalliga sein Können auszutesten und sind überzeugt davon, dass ihm das auch gelingen wird."

Der von Hofmann als überaus reif und unbekümmert charakterisierte Grahl-Störig erklärt, dass er sich "viele Gedanken über meinen ersten Schritt im Männerbereich" gemacht habe und durch Gespräche mit Freunden "auf den FC Eilenburg aufmerksam" geworden sei. Nun wolle er "alles dafür geben, dass wir unsere gemeinsamen Ziele in dieser Saison erreichen können".

pm/SpiO

Mehr zum Thema