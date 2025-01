Fußball | Regionalliga FC Eilenburg holt Offensivmann aus der Regionalliga Bayern Stand: 22.01.2025 15:25 Uhr

Erster Winter-Neuzugang bei Fußball-Regionalligist FC Eilenburg. Die Sachsen haben einen neuen Offensivmann geholt, und zwar "den Typ eines Spielers, den wir bisher noch nicht im Team haben".

Fußball-Regionalligist FC Eilenburg hat für den Abstiegskampf in der Rückrunde einen Mittelfeldspieler aus der Regionalliga Bayern verpflichtet. Wie die Muldestädter am Mittwoch (22. Januar 2025) mitteilten, wechselt Joel Ampadu von den Würzburger Kickers nach Nordsachsen.

Vier Einsätze für Würzburg - "Ich muss spielen"

Ampadu, der im Januar 22 Jahre alt wurde, kommt damit vom Tabellenfünften der Regionalliga Bayern. In Würzburg kam er in dieser Saison bisher zu vier Einsätzen, dabei zwei Kurzeinsätzen in der Regionalliga. "Um mich weiterzuentwickeln, muss ich spielen. Diese Gelegenheit sehe ich für mich in Eilenburg", wird der Offensivmann in der Pressemitteilung des FCE zitiert.

Joel Ampadu (re.) mit Stephan Hofmann (li.).

Leon Ampadu, der ein Jahr ältere Bruder von Eilenburgs Neuzugang, spielte in der vergangenen Saison beim Chemnitzer FC. "Ich weiß von meinem Bruder, dass die Regionalliga im Nordosten eine sehr gute Liga ist", erklärte Joel Ampadu.

FCE-Sportchef Hofmann: "Schwerer ausrechenbar"

Eilenburgs Sportchef Stephan Hofmann begründet die Verpflichtung so: "Er verkörpert den Typ eines Spielers, den wir bisher noch nicht im Team haben und wird uns so schwerer ausrechenbar machen." Ampadu erhält einen spieklassenunabhängigen Vertrag bis Sommer 2026.

dh/pm