Fußball | Regionalliga FC Eilenburg gewinnt Kellerduell beim FSV Luckenwalde

07.02.2025 21:10 Uhr

Der FC Eilenburg hat im Kellerduell beim FSV Luckenwalde ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf gesendet. Das Team von Sascha Prüfer gewann mit Glück und Geschick und kletterte in der Tabelle vorerst gewaltig.

Der FC Eilenburg hat das Kellerduell beim FSV Luckenwalde mit 2:0 für sich entschieden. Durch den Erfolg bei den Brandenburgern verließ das Team von Sascha Prüfer nicht nur den letzten Platz, sondern kletterte gleich um vier Ränge nach oben.

Aguilar mit Führung nach klasse Konter

Beide Teams setzten von Beginn an auf Offensive. Die Abwehrreihen mussten sofort auf der Hut sein. Philipp Königs Abschluss zischte nur knapp am langen Pfosten des FCE-Tores vorbei (18.). Nach einer knappen halben Stunde sahen die Zuschauer den bis dahin besten Angriff der Partie: Es ging für die Gäste ratzfatz über die linke Seite, Patrick Aguilar schloss dann von halbrechts trocken ins Eck zur Führung ab (27.). Bei einem weiteren Konter scheiterte Jonas Marx von halblinks an Schlussmann Florian Palmowski (41.)

Jubel beim FC Eilenburg in Luckenwalde

Marx vergibt und hat dann Glück

Nach der Pause drängte Luckenwalde, das zuletzt acht Punkte aus fünf Partien gesammelt hatte, auf den Ausgleich. Eilenburgs Entlastung fiel eher mäßig aus. Fabio Schneider verzog zweimal nur knapp (68./72.). Dann hätte wieder Marx, eines der größten FCE-Talente, erhöhen können, lief aber quer, anstatt frei vor Palmowski abzuschließen (77.). Zwei Minuten später hatte der Angreifer dann das Glück des Tüchtigen, diesmal kam er zum Abschluss, per Abpraller-Eigentor von Mathis Bruns landete der Ball tatsächlich im Netz. Bis in die Schlusssekunden hinein musste Eilenburg noch heikle Szenen überstehen, brachte den Sieg am Ende aber unter Dach und Fach.

cke