Fußball | Regionalliga FC Eilenburg erzwingt Remis gegen ersatzgeschwächten FC Carl Zeiss Jena Stand: 22.09.2024 15:23 Uhr

FC Carl Zeiss Jena hat wieder nicht gewonnen. Beim FC Eilenburg ist die Mannschaft von Henning Bürger nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Damit verlieren die Thüringer weiter Anschluss an die Tabellenspitze. Auch dem FCE nutzt das Unentschieden im Abstiegskampf nur bedingt etwas.

Beim FCE begann Lennert Möbius im Angriff für Benjamin Luis. Der Torschütze der Vorwoche war die einzige Änderung in der Startformation von Trainer Sascha Prüfer. Auf Seiten der Gäste gab es dagegen eine Reihe an Änderungen. Ted Tattermusch ersetzte den gesperrten Erik Weinhauer. Außerdem rotieren Kay Seidemann und Alexander Prokopenko für den ebenfalls gesperrten Joel Richter und Benjamin Zank in die Startelf. Zu guter Letzt ersetzte Justin Smyla den verletzten Abu El Haija. FCC Trainer Henning Bürger musste sich nach seinem Platzverweis gegen Lok die Partie von der Tribüne aus ansehen.

FCC kommt nur schwer ins Spiel

Die Eilenburger begannen hellwach und schafften es früh, die ersatzgeschwächten Thüringer in Bedrängnis zu bringen. Die ersten wirklich nennenswerten Chancen hatten aber die Gäste. Erst brachte Prokopenko den Eilenburger Schlussmann Niclas Ben Edelmann in Zugzwang (20.), bevor Tattermusch bei der besten Gelegenheit aus fünf Metern ebenfalls am FCE-Hüter scheiterte (25.).

Baumann trifft

Als das erste Mal das Netz wackelte, jubelten jedoch die Gastgeber. Nachdem Jonas Marx nur knapp an FCC-Torhüter Marius Liesegang scheiterte, brachte Noah Baumann den Ball im Nachfassen im Tor unter (28.). Der FC Eilenburg führte und die Jenaer Drangphase war erstmal gestoppt.

Jubel nach dem Eilenburger Führungstor durch Noel Baumann

Carl Zeiss gleicht aus

Die verletzten oder gesperrten Spieler bei Jena fehlten schmerzlich - besonders im Abschluss. Nichtsdestotrotz glichen die Thüringer noch vor dem Halbzeitpfiff aus. Der auffällige Prokopenko hatte über links kommend Seidemann im Blick. Auch der bewies Übersicht und legte auf den freien Ken Gipsen ab (42.). Untergebracht im langen Eck, war in beim 1:1 in Eilenburg wieder alles offen.

Die Jenaer feiern den 1:1-Ausgleich.

Jenaer Chancenwucher

Nach Wiederanpfiff hatten die Gäste mehrfach die Chance das Spiel zu drehen. Doch Seidemann und Kapitän Nils Butzen fanden in Edelmann ihren Meister (51./53./55.). Das Eilenburger Abwehrbollwerk hielt auch in dieser Phase stand. Beiden Mannschaften fehlten in Durchgang zwei dann aber konsequente Abschlüsse. Der Partie ließ Spielfreude und Leichtigkeit vermissen Schwung, auch Torgefahr war Mangelware. So blieb es beim glanzlosen 1:1 im Ilburg-Stadion.

Stimmen zum Spiel

... folgen in Kürze.

twe