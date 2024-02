Fußball | Regionalliga FC Carl Zeiss Jena feiert überzeugenden Auswärtssieg beim FSV 63 Luckenwalde Stand: 24.02.2024 16:31 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat seinen ersten Pflichtspielsieg in 2024 erkämpft. Dabei ließen die Thüringer sich auch von einer 45-minütigen Unterzahl nicht beeindrucken.

Carl Zeiss Jena hat sein Auswärtsspiel beim FSV Luckenwalde mit 3:0 (2:0) gewonnen. Die 756 Zuschauer im Werner-Seelenbinder-Stadion sahen einen überzeugenden und zu keiner Zeit gefährdeten Auswärtssieg der Thüringer. Durch den Erfolg in Luckenwalde klettern die Bürger-Schützlinge vorerst auf Rang zehn.

Löder-Doppelpack leitet Sieg ein

Die Jenaer verfolgten von Beginn an einen klaren Matchplan: hohes Anlaufen und zeitiges Stören. So gelang es, viele Bälle weit in der Luckenwalder Hälfte zu erobern und Standards herauszuholen. Nach einem Eckball war Elias Löder (11.) am zweiten Pfosten zur Stelle und brachte sein Team in Führung. Mitte der ersten Halbzeit legte der FCC nach. Löder und Richter eroberten an der Außenlinie zusammen den Ball, woraufhin Richter sich bis zur Grundlinie durchsetzte. Dort nahm er den Kopf nach oben und bediente Löder (30.), der im Zentrum zum 2:0 einschob.

Doppel-Torschütze Elias Löder erzielte beim 3:0-Auswärtssieg seine Saisontreffer 12 & 13.

Gipson-Kurzschluss ändert nichts

Jena dominierte nach Belieben. Nahezu mit dem Pausenpfiff dann große Aufregung: Gipson (45.) leitete einen Konter ein und wollte den geschickten Löder unterstützen. FSV-Spieler Butendeich hinderte Gipson am Weiterlaufen, woraufhin dieser die Nerven verlor und sich zu einem Schlag hinreißen ließ. Schiedsrichter Schipke verwies den FCC-Spieler daraufhin des Feldes. Doch an Jenas Dominanz änderte auch die rote Karte nichts. Der FCC verlagerte sich in Halbzeit zwei aufs Kontern und schloss einen dieser Nadelstiche durch Sezer (64.) erfolgreich ab.

Stimmen zum Spiel

Bereits am Dienstag (27. Februar) steht die nächste Aufgabe für Carl Zeiss Jena an. Dann geht es für die Bürger-Elf zum FC Eilenburg.

cpr