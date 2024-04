Handball | Sachsenliga "Fans im Osten" beim Derby zwischen Görlitz gegen Cunewalde Stand: 18.04.2024 09:00 Uhr

Bewerben und gewinnen. Das ist das Motto der gemeinsamen Aktion von MDR Jump und Sport im Osten. Der SV Koweg Görlitz hat es getan und so sind wir am kommenden Sonntag im Livestream von Sport im Osten ab 16:45 Uhr im Rahmen von "Fans im Osten" in Ostsachsen unterwegs. Ein Derby steht an.

Der SV Koweg Görlitz empfängt den HV Oberlausitz Cunewalde und Sport im Osten ist Live dabei. Wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, ist es immer etwas besonderes.

"Das ist einfach Prestige. Das ist in der Region das Spiel der Spiele", beschreibt es der Görlitzer Torhüter Lukas Rohne. Die Fans fiebern dem Duell entgegen, sorgen für eine volle Halle und große Emotionen. "Jeder freut sich auf das Spiel", sagt Rohne. Dabei gelte das Motto "hart, aber fair“. Vor solchen Derbys werde die Intenstität im Training nochmal gesteigert, die Konzentration hochgefahren.

"Für uns nochmal eine ganz andere Liga"

Außerdem sei es ein Spiel, dass man unbedingt sehen muss, meinten die Männer von Koweg Görlitz, bewarben sich und gewannen einen Livestream im Rahmen der Aktion "Fans im Osten". Jetzt ist die Vorfreude groß. "Fernsehen, das ist für uns nochmal eine ganz andere Liga. Wir kennen den Livestream so auf Amateurebene. Aber das jetzt richtig Live-Fernsehen kommt und, dass moderiert wird, dass ist für uns etwas ganz besonderes", fiebert der Görlitzer Trainer Eric Gähler dem Spiel in der Jahnsporthalle entgehen.

Handball SV Koweg Görlitz

Mittelfeldduell mit Derby-Brisanz

Sportlich ist das Duell nicht ganz so brisant. Beide Teams tummeln sich im Tabellenmittelfeld. Der HVO Cunewalde geht als Sechster leicht favorisiert in das Spiel gegen den Achten. Wobei die Platzierung angesichts der Derby-Dramatik nur zweitrangig ist. Die Halle ist ausverkauft, dank "Fans im Osten" kommen nun auch die Zuschauer in den Handball-Genuss, die keine Karte ergattern konnten.

