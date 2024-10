Neues vom Krügel-Platz | Folge 18 Experte: "Ich würde mir mehr breite Brust vom FCM wünschen" Stand: 15.10.2024 13:00 Uhr

Nach acht Partien steht der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga noch immer ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Grund für mehr Selbstbewusstsein, verlangt Guido Hensch. Daniel George aber widerspricht. Die FCM-Experten diskutieren im Podcast über die Lage beim FCM.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Als eines von nur drei Teams ist der 1. FC Magdeburg nach acht Partien in der 2. Bundesliga noch immer ungeschlagen. Das Ergebnis: der zweite Tabellenplatz.

Warum das Anlass für die Abteilung Attacke sein könnte, oder lieber doch nicht, besprechen die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George im Podcast – genau wie alle anderen aktuellen Themen rund um den 1. FC Magdeburg.

Folge 18 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Die vergangenen Auftritte des FCM in der Analyse – ab Minute 02:15

Nach dem spielfreien Wochenende lassen Hensch und George die vergangenen Partien des 1. FC Magdeburg noch einmal Revue passieren. Zunächst gewann die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz mit 2:1 in Darmstadt. Daheim hieß es gegen Fürth dann 2:2-Unentschieden. Gerade über die Fürth-Partie und die umstrittenen Aktionen im Spiel diskutieren die FCM-Experten zu Beginn des Podcasts detailliert.

2.) Umgang des FCM mit dem Erfolg: "Mir ist das zu schüchtern" – ab Minute 06:00

Beim 1. FC Magdeburg gehen sie demütig mit dem aktuellen Erfolgslauf um, wohlwissend, dass die Saison noch lang ist und es einige Baustellen im Team gibt. Genau der richtige Weg, findet Daniel George.

FCM-Experte Guido Hensch sagt allerdings: "Mir ist das alles ein bisschen zu schüchtern. Ich würde mir mehr breite Brust vom FCM wünschen." Im Podcast diskutieren die FCM-Experten über den Umgang mit dem Erfolg, stellen dem Klub ein Transferzeugnis aus und sprechen über noch nicht ausgeschöpftes Potenzial.

3.) Schlägt der FCM jetzt auch den HSV? – ab Minute 17:10

Zum Abschluss des Podcasts blicken die FCM-Experten auf die nächste Partie voraus: Am Sonntag ist der 1. FC Magdeburg ab 13.30 Uhr beim Hamburger SV zu Gast. Es kommt zum Wiedersehen mit Daniel Elfadli. Warum die Chancen für den FCM aus seiner Sicht gut stehen, erklärt Guido Hensch.

MDR (Daniel George)