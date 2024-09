Fußball | Regionalliga Ex-Dynamo Jong-min Seo wird Chemnitzer Stand: 26.09.2024 14:43 Uhr

Einen Tag nach Dardan Karimani hat der Chemnitzer FC erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Jong-min Seo soll für Tempo auf den Flügeln sorgen.

Der Chemnitzer FC hat sich erneut auf den offensiven Flügeln verstärkt und Jong-min Seo verpflichtet. Der 22-jährige Südkoreaner überzeugte im Probetraining und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Seo könnte sein Debüt schon am Samstag (16 Uhr bei "Sport im Osten" im TV, Stream und Ticker) in Greifswald geben.

"Dürfen keine Wunderdinge erwarten"

"Die Qualitäten von Seo liegen im Eins-gegen-Eins und im Abschluss. Er ist technisch sehr gut ausgebildet und bringt mit seiner Spielweise etwas Besonderes mit, was ihn in guter Form schwer ausrechenbar für seine Gegenspieler macht", so Sportdirektor Chris Löwe. Damit könne er der Mannschaft hoffentlich schnell in der aktuellen schwierigen sportlichen Situation weiterhelfen. Da sein letztes Pflichtspiel allerdings einige Monate zurückliege, solle ihm die nötige Zeit gegeben werden. "Wir dürfen keine Wunderdinge auf dem Platz von ihm erwarten", sagte Löwe.

Der flexible Offensivakteur wurde beim SV Darmstadt und der SG Eintracht Frankfurt ausgebildet. Zuletzt spielte er für Dynamo Dresden und den FK Haugesund in Norwegen. "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nun offiziell ist und möchte die Chance nutzen, die mir hier beim Chemnitzer FC gegeben wird." Jong-min Seo kam mit neun Jahren mit seinen Eltern und seinem Bruder nach Frankfurt am Main.

