Handball | Nationalmannschaft "Es war mir ein Fest": THC-Torhüterin Eckerle beendet Nationalmannschaftskarriere

Nach acht Jahren im Nationaldress ist Schluss: Torfrau Dinah Eckerle vom Thüringer HC wird künftig nicht mehr für Deutschland auflaufen. Ihr voller Fokus liegt nun auf dem Verein.

Handball-Torhüterin Dinah Eckerle beendet ihre Nationalmannschaftskarriere. Das gab die 28-Jährige am Donnerstag bei Instagram bekannt. Zuletzt stand Eckerle, die 2023 erstmals Mutter geworden war, im Aufgebot des deutschen Teams für die Olympischen Spiele in Paris, kam dort aber als "Nummer drei" nicht zum Einsatz.

"Mit den Olympischen Spielen in Paris ging für mich ein riesiger Traum in Erfüllung, auch wenn es nicht so lief, wie ich es mir erhofft hatte", schrieb Eckerle: "Als ich 2015 mein Debüt für die Nationalmannschaft gab, hätte ich nie gedacht, dass es so eine lange und aufregende Reise wird. Es war immer eine Ehre für mich, für Deutschland spielen zu dürfen."

Weiterhin für den Thüringer HC zwischen den Pfosten

Ein endgültiger Abschied ist es aber noch nicht. Mit den Worten "Es war mir ein Fest, wir sehen uns!", beendete sie ihren Post. Die gebürtige Schwäbin, die in der Bundesliga weiter für den Thüringer HC auflaufen wird, absolvierte insgesamt 79 Partien im Trikot des Deutschen Handballbundes (DHB) und erzielte dabei sogar drei Treffer. Ihr letztes Länderspiel war das Olympia-Qualifikationsduell mit Paraguay (37:20) im April.

Bei den Sommerspielen, bei denen für Deutschland im Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich Schluss war, musste sie sich hinter Sarah Wachter und Katharina Filter mit der Rolle als Reservistin begnügen.

