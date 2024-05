Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue verpflichtet Verteidiger Pascal Fallmann Stand: 28.05.2024 17:22 Uhr

Der FC Erzgbirge Aue rüstet seinen Kader für die kommende Drittliga-Saison weiter auf. Demnach haben sich die "Veilchen" Abwehrspezialist Pascal Fallmann von Rapid Wien geangelt.

Der FC Erzgebirge Aue hat mit Pascal Fallmann einen aktuellen U21-Nationalspieler aus Österreich unter Vertrag genommen. Der 20-jährige Rechtsverteidiger von Rapid Wien sammelte 2023/24 auf Leihbasis Erfahrung in der 3. Liga beim SC Freiburg II, wechselt nun fest ins Lößnitztal und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2026.

Flexibler Verteidiger

"Pascal Fallmann bringt alle Voraussetzungen für unser Anforderungsprofil an einen modernen Rechtsverteidiger mit, kann auch offensiv auf der Außenbahn spielen. In Freiburg gehörte er mit 34 Einsätzen in der zurückliegenden Saison zu den auffälligsten Akteuren. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns in Aue die größten Chancen für seine persönliche Weiterentwicklung sieht", erklärt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich.

Länderspiel-Erfahrung mit Österreichs U21

Der 1,87 Meter große Verteidiger ist lauf- und kopfballstark, hat bereits elf Länderspiele für die U21-Nationalmannschaft Österreichs absolviert. Für seinen Heimatverein Rapid Wien kam Fallmann in der 2. Liga zu 46 Einsätzen

"Das Interesse des FCE ehrt mich, Aue ist ein richtig cooler Verein mit einer guten Mannschaft und noch besseren Fans. Ich habe selbst schon im Erzgebirgsstadion gespielt und kann es kaum erwarten viele weitere Spiele im Schacht zu machen", sagte Fallmann bei der Vertragsunterzeichnung.

Fallmann ist der dritte Neuzugang des FCE. Zuvor waren bereits Mika Claußen (FC St. Pauli) und Ricky Bornschein (Greuther Fürth II) verpflichtet worden. William Kallenbach aus dem eigenen Nachwuchs erhielt zudem einen Profivertrag. Vier Spieler haben aktuell den Verein verlassen.

SpiO/pm