Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue verliert Talent Domenic Köppel an Mainz Stand: 21.01.2025 16:48 Uhr

Er gilt als großes Abwehrtalent, hatte mit 16 bereits einen ersten Einsatz in der Profimannschaft von Erzgebirge Aue. Doch künftig wird Domenic Köppel für den FSV Mainz auflaufen.

Der FC Erzgebirge Aue verliert Nachwuchstalent Domenic Köppel an Bundesligist FSV Mainz. Wie der Verein am Dienstag (21. Januar) mitteilte, entsprach man einem Wunsch des Spielers und erhält dafür eine Ablösesumme. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Der 16-Jährige war 2019 aus Auerbach zum FC Erzgebirge Aue gewechselt und reifte dort zum Junioren-Nationalspieler. In der aktuellen Saison feierte Köppel am 13. Oktober 2024 im Landespokal in Annaberg sein Debüt in der Profimannschaft.

Aue hätte den Innenverteidiger gern behalten

Köppel bedankte sich in der Mitteilung des Vereins für die "wertvolle Zeit im Lößnitztal" und für "das faire Verhalten bei meinem Wechselwunsch". "Als ich das Angebot des 1. FSV Mainz 05 erhielt, habe ich abgewogen und dann gemerkt, dass ich die Chance gerne wahrnehmen und meine sportliche und persönliche Entwicklung dort voranbringen möchte."

Sportdirektor Matthias Heidrich hätte den Abwehrspieler gern behalten.

In Sportdirektor Matthias Heidrich schlagen mit Blick auf den Weggang zwei Herzen in der Brust. Vorrangiges Ziel sei es, eigene Talente an den Verein zu binden und für die Profimannschaft auszubilden. "Dennoch haben wir Verständnis dafür, dass ein aktueller U17-Nationalspieler ein Angebot aus der Bundesliga verlockend findet." Aue hatte dem Spieler ein Vertragsangebot unterbreitet, welches Köppel ablehnte und sich für Mainz entschied.

SPiO/pm