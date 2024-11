Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue setzt auch gegen Saarbrücken auf geradlinigen Fußball Stand: 01.11.2024 18:12 Uhr

Nachdem durch den Erfolg in Stuttgart bei Erzgebirge Aue wieder etwas Ruhe eingekehrt ist, soll am Samstag auch das Heimpublikum wieder mit Punkten verwöhnt werden. Dabei geht Ergebnis-Fußball vor Schönheit.

Der Sieg im vergangenen Wochenende beim VfB Stuttgart U23 hat dem FC Erzgebirge Aue gutgetan und auch die interne Kritik etwas verstummen lassen. Doch am Samstag (14 Uhr im Audiostream und Liveticker) sollten die Veilchen gegen den 1. FC Saarbrücken erneut liefern.

Auer Heimstärke soll wieder zurückkommen

"Wir haben einen schweren Gegner vor der Brust. Wir haben zuhause zuletzt zwei Spiele nicht gewonnen. Letztes Jahr waren die Heimspiele unser Trumpf, wir müssen zu dieser Stärke zurückkommen“, erklärte Cheftrainer Pavel Dotchev, der sich "auf seine Arbeit" konzentrieren will. Dennoch war er natürlich froh, "dass wir in Stuttgart Antworten geben konnten". Man sei stabil geblieben.

Aues Sportgeschäftsführer Matthias Hedirich hatte zuletzt auf der Vereinshomepage scharfe Kritik geübt.

Dotchev setzt auf gesunden Mix

Und genau das müssen die Veilchen auch am Samstag gegen Saarbücken. "Wir brauchen einen Mix aus gut verteidigen und gut Fußball spielen", so Dotchev. Saarbrücken habe drei starke Stürmer und ein richtig gutes Mittelfeld. Da gelte es aber dennoch, "aktiv zu bleiben und zu versuchen, das Spiel zu machen". Der Trainerfuchs will die gleiche Elf ranlassen, die in Stuttgart überzeugt hat und ließ bereits durchblicken, dass wie beim letzten Auftritt weniger auf Ballbesitz, mehr auf Geradlinigkeit und Ergebnisfußball wertgelegt werden soll.

Saarbrücken bisher stark auf fremdem Platz

Die Gäste aus dem Saarland stehen mit 21 Punkten zwei Zähler vor den Veilchen auf Platz fünf. Auswärts liegt der FCS mit 13 Punkten an der Spitze. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl hat durchaus Respekt vor Aue: "Sie haben gute Qualität und wollen die Dinge spielerisch lösen. Wir müssen eklig sein, müssen ihnen die Lust am Spiel nehmen. Natürlich müssen wir in eigenem Ballbesitz besser werden."