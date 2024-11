Fußball | Sachsenpokal Erzgebirge Aue löst Pflichtaufgabe beim SV Tapfer Leipzig Stand: 17.11.2024 15:02 Uhr

Die Favoritenrolle im Achtelfinal-Duell zwischen dem SV Tapfer Leipzig und dem FC Erzgebirge Aue war klar verteilt. Und tatsächlich: Der Drittligist setzte sich beim Sechstligisten souverän durch.

Bornschein in Torjäger-Manier

Der FC Erzgebirge Aue steht nach einem souveränen 7:0 (4:0)-Erfolg gegen den Sechstligisten SV Tapfer Leipzig im Viertelfinale des Sachsenpokals. Die Mannschaft von Pavel Dotchev ließ von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Bereits in der 7. Minute brachte Ricky Bornschein, der für Torjäger Marcel Bär in der Startelf stand, den Drittligisten mit seinem ersten von insgesamt vier Treffern in Führung. Seine Tore zwei und drei fielen ebenfalls in Halbzeit eins, genau wie das zwischenzeitliche 2:0 durch Maxim Burghardt (19.). Die Veilchen zogen damit allen Tapfer-Anhängern die Hoffnung auf eine Pokal-Sensation aus den Köpfen.

Ricky Bornschein (9, FC Erzgebirge Aue) bejubelt sein Tor zum 0:1

Tapfer mit Chancen, aber ohne Tore

Dennoch: Tapfer Leipzig zeigte im größten Spiel der Vereinsgeschichte eine ansprechende und leidenschaftliche Leistung. Vor allem in der zweiten Halbzeit erspielte sich die Mannschaft von Manuel Kurt Kienitz beste Chancen und begeisterte die rund 800 Tapfer-Fans. Ein Tor hätte die Amateurtruppe verdient gehabt, doch es wollte einfach nicht gelingen. Anders Erzgebirge Aue: Tim Hoffmann, wieder Bornschein und Niko Vukancic in seinem Comeback-Spiel nach Verletzung sorgten für den 7:0-Endstand.

Im Viertelfinale trifft Aue am 22. oder 23. März auf den Chemnitzer FC. Das ergab die Auslosung nach dem Schlusspfiff.

Stimmen zum Spiel

