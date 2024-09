Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue: Jakob bricht sich bei Bielefeld-Niederlage den Arm Stand: 16.09.2024 12:39 Uhr

Die 1:3-Niederlage des FC Erzgebirge Aue gegen Bielefeld war doppelt schmerzlich. Kilian Jakob verletzte sich. Dennoch hofft der Abwehrspieler, bereits in dieser Woche wieder auf dem Platz stehen zu können.

Sehr schmerzhaft war für Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue war am Sonntag die erste Saisonniederlage – die "Veilchen" verloren zuhause gegen Bielefeld 1:3. Ganz besonders schmerzhaft war das Spiel auch für Abwehrspieler Kilian Jakob. Der 26-Jährige zog sich in der Partie einen Unterarmbruch zu.

"Die Elle ist durch"

Das gab der FC Erzgebirge am Montag (16.09.2024) bekannt. "Die Elle ist durch", wird Jakob in der Mitteilung des Vereins zitiert. Wann er sich die Verletzung zuzog, sei ihm aber unklar. Möglicherweise vor der Auer Führung, als er im Bielefelder Strafraum zu Boden gerissen wurde und dabei auf den Arm fiel. Den Elfmeter nach dem Foul an Jakob verwandelte Marvin Stefaniak zur zwischenzeitlichen Auer Führung (27.).

Jakob stand gegen Bielefeld in der Startelf und spielte bis zu seiner Auswechslung in der 51. Minute mit Verletzung. Noch auf der Auswechselbank kümmerte sich die medizinische Abteilung der "Veilchen" aber um den lädierten Unterarm. Eine Untersuchung beim Arzt am Montag brachte nun die Diagnose.

Comeback schon am Freitag?

Abwehrspieler Jakob hofft, dass er trotz Armbruchs bereits am Freitag im Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching wieder auf dem Platz stehen kann. Das "hängt von den Schmerzen und der Anfertigung einer erlaubten Manschette für den lädierten Unterarm ab", heißt es in der Pressemitteilung des FCE.

