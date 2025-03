3. Liga Aue baut Siegesserie gegen Viktoria Köln aus Stand: 09.03.2025 18:50 Uhr

Nach zuletzt zwei Zu-Null-Siegen konnte Erzgebirge Aue gegen Viktoria Köln das eigene Tor zwar nicht sauber halten. Dennoch ging die Mannschaft von Jens Härtel als Sieger vom Platz. Es war der dritte Erfolg in Serie.

Der FC Erzgebirge Aue hat einen Lauf. Die Mannschaft von Cheftrainer Jens Härtel gewann am Sonntag (09.03.2025) mit 2:1 (1:0) gegen Viktoria Köln und feierte damit den dritten Sieg in Folge. Anthony Barylla brachte die Auer bereits in der elften Minute in Führung. Der eingewechselte Omar Sijaric sorgte vor 8.056 Zuschauern für die Entscheidung (72.). Lex Tyger Lobinger gelang noch der Anschlusstreffer (90.+1). Durch den Sieg zogen die Veilchen nach Punkten mit dem Gegner ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle gleich. Weiter geht es für die Veilchen am Mittwoch mit dem schweren Auswärtsspiel bei Hansa Rostock.

Erzgebirge Aue konnte den dritten Sieg in Folge verbuchen.

Auch ohne Stefaniak zur frühen Führung

Die Gastgeber mussten auf Routinier Marvin Stefaniak verzichten, der wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht mitwirken konnte. In den ersten 20 Minuten merkte man das nicht, denn die Gastgeber brannten ein Offensivfeuerwerk aus allen Mannschaftsteilen ab, dem die Kölner trotz der ersten Chance des Spiels nichts entgegenzusetzen hatten. Folgerichtig und völlig verdient war auch die Führung, die Barylla mit einem schönen Schuss aus 18 Metern ins lange Eck erzielte.

Barylla bei seinem satten Strahl zum 1:0.

Köln gelingt nur der Anschluss

Mit der klarsten Chance für die Hausherren leitete Robin Velasko (20.) eine Wende ein. Aues Torhüter Martin Männel rettete aber im Stile eines Eishockey-Goalies. In der Folge überließen die Gastgeber der Viktoria das Spielgeschehen und versuchten nur sporadisch, wieder Druck aufzubauen. Da die Auer Deckung aber sehr aufmerksam und diszipliniert agierte, spielte sich das Geschehen lange Zeit zwischen den Strafräumen ab. Erst ein schön vorgetragener Auer Angriff, der mit einem fulminanten Fernschuss von Sijaric unter das Kölner Tordach abgeschlossen wurde, brachte wieder Leben ins Spiel. Der Kölner Anschlusstreffer kam zu spät.

Martin Männel erwies sich als sichere Rückhalt für den FC Erzgebirge.

Stimmen zum Spiel

ten/dpa