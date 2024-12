Fußball | 2. Bundesliga Erstligist 1. FC Magdeburg? Schork: "Wären bereit" Stand: 19.12.2024 10:45 Uhr

Na, wie klingt das in den Ohren der FCM-Fans? Bundesligist 1. FC Magdeburg? Mit nur drei Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze stellt sich im Verein die Frage nach der Bundesliga-Lizenz. An der wird gearbeitet, wie Sportchef Schork sagt.

Nur drei Punkte und ein paar Tore trennen Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg von der ersten Liga. Der FCM spielt aktuell seine beste Zweitliga-Saison und könnte am Freitag (20. Dezember, 18.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN) beim Auswärtsspiel in Düsseldorf noch näher an die Bundesliga heranrücken.

Ist der FCM in seinem dritten Zweitligajahr bereit für die erste Liga? "Selbstverständlich wären wir bereit", sagt FCM-Sport-Geschäftsführer Otmar Schork. In einer Pressekonferenz vor dem Düsseldorf-Spiel relativiert der 67-Jährige zugleich. Weil der FCM so dicht hinter den Aufstiegsrängen liege, werde man die Lizenzunterlagen auch für die Bundesliga einreichen. "Es ist Fakt, dass wir die Lizenzierung im Januar, Februar vorantreiben."

Der FCM sei aber kein Aufstiegskandidat. "Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir wissen, wie die Konstellationen sind. Der Druck liegt bei ganz anderen Vereinen, bei den großen Vereinen, die aufsteigen wollen oder müssen", so Schork.

Denn: Die Liga ist sehr ausgeglichen, Magdeburg ist nur Tabellenneunter und trotzdem so dicht an den Aufstiegsrängen. Das, so sagt Schork, sei auch ein Ausdruck der unglaublichen Ausgeglichenheit der Liga: "Das hat es noch nie gegeben, dass es drei Punkte zwischen dem Ersten und dem Zehnten gibt."

Der Fokus des FCM liege auf dem Klassenerhalt: "Wir sind bereit, 40 Punkte einzufahren." Doch ein Blick auf die Tabellenspitze zeige, "was möglich ist, dass der SV Elversberg jetzt Tabellenführer ist und mit Abstand dem besten Torverhältnis."

Und so, erklärte Schork weiter, gelte auch für den möglichen Bundesliga-Aufstieg des FCM: "Selbstverständlich wären wir bereit, ohne, dass wir aktuell davon träumen."

