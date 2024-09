Fußball | Bundesliga (F) Erstes Tor und erster Punkt für Jenas Fußball-Frauen Stand: 21.09.2024 16:24 Uhr

Diesmal belohnen sich die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena für ihren engagierten Auftritt. In Freiburg gab es am Ende sogar die Möglichkeit zur ganz großen Überraschung.

Im dritten Anlauf hat es geklappt: Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena holen sich überraschend, aber am Ende nicht ganz unverdient, ein 1:1-Unentschieden beim SC Freiburg. Dabei zeigte das Team von Trainer Florian Kästner eine konzentrierte Abwehrleistung und setzte einige sehenswerte Nadelstiche.

Jena steht stabil - Luca-Emily Birkholz knipst

Nach dem starken Auftritt gegen den VfL Wolfsburg, wo man haarscharf an einer großen Überraschung vorbeigeschrammt war, ging es für die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena am Samstag ins Dreisamstadion nach Freiburg. Von der ersten Minute an war das Team von Trainer Kästner mit Defensivarbeit beschäftigt. Doch Jena stand gut, überließ Freiburg die Spielkontrolle, machte dann aber die Räume eng. So kamen die Gastgeberinnen zwar oft vor das Tor des FCC, aber kaum zu wirklich brandgefährlichen Aktionen.



In der 17. Minute dann der erste ernsthafte Angriff von Jena, und was für einer: Nach einem weiten Ball legte Josephine Bonsu auf der rechten Seite in den Fünfmeterraum quer, wo Luca-Emily Birkholz das Spielgerät über die Linie drückte. Auch danach setzte sich Freiburg in der Hälfte des FCC fest, Torfrau Jasmin Janning war aber nicht zu überwinden. Und kurz vor der Pause hatte Jena bei einem stark herausgespielten Konter die Chance auf den zweiten Treffer, Nelly Juckel verfehlte das Tor aus zwölf Metern aber knapp. Nach der anschließenden Ecke köpfte Lelicia Sophie Sträßer freistehend drüber.

Luca-Emily Birkholz erzielt das erste Saisontor für den FC Carl Zeiss Jena.

FCC-Bollwerk hält - Punkt wird eingetütet

Nach dem Wechsel nahm der Druck der Gastgeberinnen zunächst weiter zu. Jena kam in dieser Phase nur selten über die Mittellinie. Und in der 59. Minute fiel der Ausgleich., Selina Vobian traf mit einer Bogenlampe von links ins entlegen Eck. Danach aber kam Jena wieder besser rein, schaffte mehr Entlastung und hatte in der 76. Minute die Chance zur erneuten Führung. Schön freigespielt schob Hannah Mesch den Ball aus acht Metern aber am linken Pfosten vorbei. In der Schlussphase wurde es ein wilder Schlagabtausch, wobei sich in einigen kritischen Szenen bei Torfrau Janning bedanken konnte, die immer kühlen Kopf bewahrte.

Jenas Hannah Mesch vergibt die große Chance auf den Sieg.

rei