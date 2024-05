Frauen-Bundesliga Erst Zittern, dann Jubel - Jena kehrt in die Bundesliga zurück Stand: 26.05.2024 16:53 Uhr

Die Fußball-Frauen von Carl Zeiss Jena sind wieder erstklassig: Am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison machte der FCC die Bundesliga-Rückkehr mit zwei späten Toren gegen Absteiger Hoffenheim II perfekt.

Der FC Carl Zeiss Jena kehrt in die Fußball-Bundesliga der Frauen zurück. Nach zwei Jahren in der zweiten Liga machte das Team von Trainer Florian Kästner die Erstliga-Rückkehr am Sonntag (26.05.2024) mit einem 2:0-(0:0)-Erfolg gegen Absteiger Hoffenheim II perfekt. Die Tore zum Wiederaufstieg fielen dabei erst spät: Felicia Sophie Sträßer (84.) und Josephine Bonsu (90. + 3.) trafen erst in der Schlussphase der Partie.

Spielerinnen des FC Carl Zeiss Jena jubeln

Auch Potsdam jubelt - Meppen bleibt in 2. Liga

Jena beendet die 2. Liga als Tabellenzweiter. Mit dem FCC kehrt auch Turbine Potsdam in die erste Liga zurück. Potsdam gewann am Sonntag nach zwischenzeitlichem Rückstand noch 2:1 in Ingolstadt und steigt als Zweitliga-Meister auf. Der SV Meppen verpasst den Aufstieg trotz eines 5:1-Sieges gegen Wolfsburg II dagegen knapp und mit einem Punkt Rückstand auf Jena als Dritter.

Bessere Chancen hat zunächst Hoffenheim

Jena, das die Saison mit nur einer Heimniederlage und als auswärtstärkstes Team der Liga beendet, tat sich beim „Matchball um den Aufstieg“ allerdings lange schwer. Statt den FCC-Frauen begann das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Hoffenheim engagiert und offensiv. Auch die besten Chancen der ersten Hälfte hatten die Gäste: Gleich zu Beginn traf Milena Röder nur den Pfosten (7.). Kurz vor dem Ende der Halbzeit hatte TSG-Spielerin Leonie Schetter FCC-Torfrau Jasmin Janning bereits ausgespielt, auf der Torlinie rettete aber die spätere Torschützin Felicia Sophie Sträßer auf der Linie (39.)

Die Jenaer Fans auf dem Sportlatz hinter dem Ernst-Abbe-Sportfeld mussten lange auf die erste richtige Großchance der FCC-Frauen warten. Vor der Pause kam Melina Laura Reuter bei der besten Möglichkeit einen halben Schritt zu spät (37.).

Erlösung in der Schlussphase

Jena dominierte über weite Strecken das Spiel, doch erst in der zweiten Halbzeit wurden die Angriffe der Thüringerinnen zwingender. Nach 60 Minuten hätte es 1:0 stehen müssen: Nach schöner Vorarbeit von rechts von Bonsu hatte Merza Julevic TSG-Torfrau Lena Locher bereits ausgespielt, schoss aber knapp am leeren Tor vorbei (60.). Kurz drauf rutschte wieder Julevic knapp an einer Eingabe von links vorbei (66.). So mussten die Fans und Spielerinnen bis zur 84. Minute zittern Das Tor zu Erlösung erzielte Sträßer nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld: Die eingewechselte Nicole Woldmann brachte den Ball an den Fünf-Meter-Raum, Sträßer traf per Kopfball in lange Eck zum erlösenden Tor (84.).

Arnold verabschiedet sich mit Torvorlage

Die endgültige Entscheidung fiel dann in der Nachspielzeit und dank Vorarbeit von Jena-Urgestein Julia Arnold, die den FCC nach der Saison verlassen wird. Aus 20 Metern hämmerte Arnold den Ball an die Unterkante der Latte, den Abpraller köpfte Bonsu zum entscheidenden 2:0 ein (90. + 3.). Nun brachen alle Dämme. Der Abpfiff kurz darauf ging im Jubel unter.

Dirk Hofmeister