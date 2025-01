Basketball | Bundesliga Ersatzgeschwächten MBC-Frauen geht in Herne die Puste aus Stand: 26.01.2025 10:17 Uhr

Die Frauen des Syntainics MBC kommen im neuen Jahr noch nicht in Schwung. Die ausfallbedingt dezimierten Sachsen-Anhalterinnen kehren mit einer deutlichen DBBL-Niederlage aus Herne zurück.

Die Bundesliga-Frauen des Syntainics MBC haben die vierte Niederlage im fünften Spiel des neuen Jahres kassiert. Das Team von Cheftrainer Timur Topal verlor bei Tabellennachbar Herner TC letztendlich deutlich mit 66:82 (31:37). Die Hallenserinnen waren aufgrund von vier Ausfällen lediglich mit acht Spielerinnen nach Westfalen gereist. Jüngster Zugang im Lazarett war Anna Alborova, die mit einer angerissenen Plantarfaszie an der Fußsohle bis mindestens Anfang März ausfällt, teilte der Klub mit.

MBC-Trainer Topal: "Das darf uns nicht passieren"

Nach schwacher Anfangsphase fand der ersatzgeschwächte MBC in die Partie, glich zwischenzeitlich sogar aus und blieb bis zum Start ins letzte Viertel in Reichweite. Dort zog Herne mit einem schnellen 9:0-Lauf jedoch vorentscheidend auf 56:71 davon. Auffälligste Akteurin der Gäste war Centerin River Baldwin mit einem Double-Double aus 18 Punkten und zwölf Rebounds. Auch Dominika Fiszer (16 Punkte, sechs Assists) und Romy Bär (15 Punkte, fünf Rebounds, vier Assists) legten gute Zahlen auf. Allein es reichte nicht für etwas Zählbares gegen den HTC um Topscorerin Paige Robinson (27 Punkte).



"Die Niederlage ist sehr ärgerlich, vor allem, weil wir auch noch den direkten Vergleich verloren haben. Das darf uns nicht passieren", meinte Cheftrainer Topal nach der Partie. "Am Ende sind uns zu viele Fehler in Verteidigung und Angriff unterlaufen. Die kleine Rotation hat es uns schwierig gemacht." Weißenfels liegt weiterhin auf Rang sechs und hat sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Playoff-Platz.

SpiO/pm