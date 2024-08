Fußball | Regionalliga Erlösung in Meuselwitz - Chemnitz in der Krise Stand: 30.08.2024 21:00 Uhr

Der ZFC Meuselwitz gibt die Rote Laterne ab und schickt den Chemnitzer FC tiefer in den Tabellenkeller. In einer sehr emotionalen, hektischen Partie fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase.

Der ZFC Meuselwitz hat am sechsten Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert und den Chemnitzer FC tiefer in die Krise gestürzt. In einem kampfbetonten und sehr hektischen Spiel sorgte ein Kopfball aus Nahdistanz von Jan Halasz für das goldene Tor in der 81. Minute. Der Sieg der Ostthüringer war am Ende ob der besseren Gelegenheiten nicht unverdient.

Neuzugänge zunächst auf der Bank

Louis Malina auf Chemnitzer Seite saß zunächst ebenso auf der Bank wie der Meuselwitzer Neuzugang Hendrik Wurr. Bei den Gastgebern gab es zudem eine weitere schlechte Nachricht. Zwar konnte Florian Hansch nach seinem Pferdekuss in Greifswald wieder auflaufen, doch Abwehrmann Fabian Raithel fällt mit einer Knieverletzung die kommenden Wochen aus.

Eine dicke Chance auf jeder Seite

Man merkte beiden Teams an, dass die Saison bisher nicht so lief wie gewünscht. Meuselwitz und Chemnitz starteten bemüht, aber ohne die richtige Torgefahr. Der ZFC versuchte es immer wieder über den schnellen Christoph Pauling auf der rechten Seite. Der sorgte für Gefahr, aber seine Pässe kamen nicht. Der CFC brachte vor dem Tor auch nichts zustande. Dann hatte Luca Bürger in der 17. Minute Pech, als sein Freistoß an den rechten Pfosten des Chemnitzer Tores klatschte. Bürger wurde drei Minuten später von Pauling auf rechts gesucht, diesmal landete sein Flachschuss in den Armen des Chemnitzer Keepers.



Der CFC war aber auch noch da und hätte in der 35. Minute um ein Haar geführt. Niclas Walther brachte von links den Ball auf Nils Lihsek, der das ZFC-Tor haarscharf verfehlte. Es war die beste Phase der Gäste, ohne die großen Möglichkeiten. Kurz vor der Pause hätte der Meuselwitzer Florian Hansch um ein Haar geknipst, sein frecher Schuss aus ganz spitzem Winkel wurde von Keeper Daniel Adamczyk aber noch aus dem kurzen Eck gekratzt.

Packende Szene vor dem Tor.

Rote Karte für Chemnitzer Kapitän - Erlösung durch Jan Halasz

Nach dem Wechsel passierte zunächst nicht viel vor beiden Toren. Das Bemühen war da, aber viele Fehlpässe sorgten für wenig Spielfluss. Dann wurde es aber turbulent. Zunächst musste der Chemnitzer Kapitän Tobias Müller mit glatt Rot runter, nachdem er einen Meuselwitzer von hinten traf. Eine harte Entscheidung in der 78. Minute. Und für den CFC kam es noch bitterer. Nach einem Freistoß von der rechten Eckfahne landete der Ball nach einer Kopfball-Zwischenberührung auf de Kopf von Jan Halasz, der aus Nachdistanz vollendete. Danach spielten die Gastgeber wie losgelöst, aber Daniel Haubner, Pauling und Johannes Pistol ließen beste Chancen liegen. Aber Chemnitz fand keine Antwort mehr.

Jan Halasz sorgt für das Tor des Tages.

rei