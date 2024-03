Fußball | Regionalliga Erfurt mit spätem Punkt gegen Eilenburg Stand: 08.03.2024 21:15 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich einen späten Punkt gegen den FC Eilenburg gesichert. Nach früher Führung verschossen die Thüringer einen Elfmeter und liefen im zweiten Durchgang einem Rückstand hinterher.

Der FC Rot-Weiß Erfurt und der FC Eilenburg haben sich am Freitagabend dank eines späten Erfurter Ausgleichs zum 2:2 (1:2) die Punkte geteilt.

RWE früh auf Kurs

Die Erfurter wollten nach der 1:4-Pleite in Meuselwitz am vergangenen Wochenende eine Reaktion zeigen und starteten mit viel Offensivdrang in die Partie. Caniggia Elva und Michael Seaton nahmen das Spiel offensiv an sich und stellten die Eilenburger Defensive mit ihrem Tempo schnell vor Probleme. Genau diese Kombination sorgte in der Folge für das 1:0. Nach einem Freistoß griff Keeper Luca Bendel an der Flanke am langen Pofsten daneben, sodass Elva den Ball mit dem Kopf in die Mitte bringen konnte. Dort stand Seaton goldrichtig und musste nur noch einschieben (8.).

Wenig später waren es erneut die beiden pfeilschnellen Angreifer, die für Gefahr sorgten: Seaton überbrückte das Mittelfeld schnell und spielte steil auf Elva, den Kilian Zaruba im Strafraum klar an der Schulter festhielt. Dem fälligen Strafstoß nahm sich Artug Mergel an - ohne Erfolg. Seinen schwachen Schuss ins linke untere Eck parierte Bendel problemlos (23.).

Wende noch vor der Pause

Im weiteren Verlauf zeigte sich Eilenburg präsenter und setzte kurz vor der Pause zum Doppelschlag an. Nach einem langen Ball in den Strafraum setzte sich Kilian Zaruba im Kopfballduell durch und spielte den Ball quer auf Bibaku, der den Ball mit der Pike ins lange Eck spitzelte (41.) - beinahe eine Kopie des Erfurter Führungstreffers. Nur wenige Augenblicke später ging es schnell über links: Arne Rühlemann trieb den Ball voran und spielte auf Ibrahim Aldawoud. Seine butterweiche Flanke fand den Kopf von Bibaku, der binnen zwei Minuten den Doppelpack schnürte (43.) und zum 1:2-Pausenstand traf.

Zweite Hälfte (fast) ohne Highlights

Der zweite Durchgang versprach viel, aber lieferte wenig. Die Erfurter mühten sich und kamen nur selten in Richtung des Eilenburger Sechzehners, während sich die Gäste zunehmend auf das Verteidigen konzentrierten und Nadelstiche setzten. Kurz vor Schluss wurde es dann doch noch hektisch: Seaton staubte nach einem Freistoß ins leere Tor ab, zuvor war Keeper Bendel jedoch ein Erfurter in den Rücken gesprungen, sodass das Tor zurecht nicht zählte (88.). Quasi mit dem Schlusspfiff (90.+4) fiel dann doch noch der Ausgleich. Einen Schuss von Romain Gall aus der zweiten Reihe fälschte Pascal Sauer unhaltbar zum 2:2-Endstand ab.

___

pka