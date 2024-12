Eishockey | DEL2 Erfolgreicher Spieltag für die mitteldeutschen Teams – Eislöwen, Füchse und Eispiraten siegen Stand: 15.12.2024 20:08 Uhr

Die Dresdner Eislöwen, Lausitzer Füchse und Eispiraten Crimmitschau erleben einen glorreichen Tag! Spannende Duelle, packende Wendungen und dramatische Siege – der Mitteldeutsche Eishockey hat allen Grund zum Feiern.

Dresden weiter auf Erfolgskurs

Die Dresdner Eislöwen schwimmen weiterhin auf der Erfolgswelle. Gegen die Starbulls Rosenheim holten sich die Sachsen den sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Partien und festigten damit Tabellenplatz zwei. 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) hieß es nach 60 Minuten.

Andrew Yogan eröffnete den Torreigen in der JOYNEXT Arena nach 10 Minuten. Den ersten Abschluss des Stürmers konnte Rosenheims Keeper noch abwehren, gegen den Nachschuss war er allerdings machtlos. Nur fünf Minuten später verdoppelte Matthias Pischoff den Vorsprung auf 2:0 nach einem Tempogegenstoß – das war auch der Spielstand nach dem ersten Drittel. Zu Beginn des zweiten Abschnitts kamen die Gäste zurück ins Spiel, ein Powerplay vollendete Charlie Sarault zum 1:2 (22.). Kurze Zeit später (33.) stellte Dane Fox, ebenfalls im Powerplay, den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im finalen Drittel war es wieder Yogan, der zum vorentscheidenden 4:1 (41.) für Dresden traf. In der Schlussphase waren noch C.J. Stretch für Rosenheim (57.) und Travis Turnbull (58.) für Dresden erfolgreich.

Dominic Walsh (Eispiraten Crimmitschau, rot) - Lukas Jung (Ravenburg Towerstars)

Eispiraten siegen in Overtime

Nach vier Niederlagen in Folge gelang den Eispiraten Crimmitschau gegen die Ravensburg Towerstars endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) setzten sich die Sachsen nach Overtime durch.

Dabei mussten die Eispiraten auf sechs Spieler verzichten, was erneut zu einer Umstellung des Aufgebotes führte. Geschadet hat es zu Beginn allerdings nicht. In einem umkämpften ersten Drittel mit spielerischen Vorteilen für die Gäste aus Oberschwaben war es Tobias Lindberg, der in der 19. Minute die Crimmitschauer Führung erzielte. Auch das mittlere Drittel war von der Defensive geprägt und endete torlos, so dass es mit einer denkbar knappen Führung für die Gastgeber ins letzte Drittel ging. Dort war es Adam Payerl kurz vor dem Ende (58.), der das Spiel mit seinem Treffer zum 1:1 in die Overtime schickte. Dort war es dann erneut Lindberg mit seinem zweiten Treffer des Abends (64.), der das Spiel zu Gunsten der Gastgeber entschied.

Füchse mit Heimsieg gegen Huskies

Die Lausitzer Füchse haben ihr Heimspiel gegen die EC Kassel Huskies mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) gewonnen.

Die Devise beider Teams lautete offenbar: Hinten sicher stehen und keine unnötigen Strafen kassieren. Diese Taktik setzte sich im ersten Drittel durch, das ohne Tore endete. Im zweiten Drittel war es Clarke Breitkreuz, der die Füchse in der 25. Minute in Führung brachte. Doch nur zwei Minuten später gelang Tristan Keck der Ausgleich für Kassel. Mit diesem Gleichstand ging es ins letzte Drittel, wo die Füchse schließlich das Spiel für sich entschieden. Jordan Taupert (50.) und Charlie Jahnke (60.) trafen für die Hausherren und sicherten den Heimsieg.

sbo