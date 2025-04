Eishockey | DEL2 Entscheidung vertagt: Dresdner Eislöwen vergeben ersten Matchpuck Stand: 08.04.2025 22:42 Uhr

Die Korken knallen (noch) nicht. Die Dresdner Eislöwen haben die erste Finalchance vergeben, können nun aber am Freitag vor Heim-Fans alles klar machen.

Die Dresdner Eislöwen haben den ersten von drei Matchbällen für den Einzug ins Finale der DEL2 vergeben. Sie unterlagen in Spiel fünf der "Best of Seven"- Serie am Dienstagabend (8. April) bei den Kassel Huskies mit 3:4 (1:2, 2:2, 0:0).

Dennoch stehen die Chancen auf das Finale weiter gut. Die Eislöwen führen in der Serie mit 3:2 und müssen "nur" noch eins der maximal zwei noch ausstehenden Spiele gewinnen, um in die Finalserie einzuziehen. Spiel sechs findet am Freitag (19.30 Uhr) in Dresden statt. Das Team von Cheftrainer Niklas Sundblad könnte also vor Heim-Fans alles klar machen.

Wildes Spiel in Kassel

Wie schon zuletzt lieferten sich beide Mannschaften auch am Dienstag einen wilden Schlagabtausch. Ryan Olsen brachte die Gastgeber mit einem frühen Doppelschlag (5./6.) in Führung. Eislöwe Simon Karlsson gelang aber wenig später in Überzahl der Anschluss (9.). Im zweiten Drittel glich Dresden durch Drew LeBlanc und Niklas Postel zum 3:3 aus, bevor Maximilian Faber, nach dem 3:1, auch das 4:3 (38.) für Kassel erzielte.

Im dritten Spielabschnitt trafen weder die Schlittenhunde noch die Eislöwen - selbst Powerplay-Situationen überstanden beide Teams. In der Schlussphase erhöhte Dresden noch einmal den Druck. Spätestens als Andrew Yogan wegen Beinstellens vom Eis musste, platzte der Traum vom späten Ausgleich. Die Huskies brachten den 4:3-Sieg über die Zeit und wehrten den ersten Matchpuck der Dresdner ab.

SpiO