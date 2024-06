Fußball-Europameisterschaft Englands Nationalmannschaft bezieht EM-Quartier in Blankenhain Stand: 10.06.2024 20:54 Uhr

Am Montagabend ist Englands Nationalmannschaft in Thüringen gelandet. Die "Three Lions" beziehen während der Fußball-Europameisterschaft Quartier in Blankenhain. Am Sonntag bestreiten die Engländer in Gelsenkirchen ihr erstes Spiel gegen Serbien. Auch ein öffentliches Training in Jena ist geplant.

Von MDR THÜRINGEN

Die Englische Fußball-Nationalmannschaft ist in Thüringen angekommen. Am Montagabend landete das Team von Trainer Gareth Southgate mit rund 40 Minuten Verspätung auf dem Flughafen Erfurt-Weimar. Von dort aus ging es für die "Three Lions" durch die Zollabfertigung und das Fan-Spalier direkt ins EM-Quartier nach Blankenhain. Zeit für Autogramme und Schnappschüsse mit den wartenden Fans blieb keine.

Keine Zeit: Am Erfurter Flughafen ging es für Harry Kane (links) und die englische Nationalmannschaft direkt in den Bus nach Blankenhain.

England wartet auf Titel

Trotz der holprigen Vorbereitung und einer Niederlage gegen Island gilt die Mannschaft von Cheftrainer Gareth Southgate als einer der großen Titelfavoriten. "Wir müssen beweisen, dass wir zu den Besten gehören", sagte Harry Kane, Top-Stürmer des FC Bayern München und englischer Nationalspieler.

Der 30-Jährige steht vor seinem fünften großen Turnier und konnte noch keinen bedeutenden Titel gewinnen. England wartet seit der Weltmeisterschaft 1966 im eigenen Land auf einen großen Triumph.

Zahlreiche Fans warteten vor dem Flughafen in Erfurt auf die "Three Lions".

Erstes Spiel gegen Serbien

Am nächsten Dienstag absolviert die englische Nationalmannschaft in Jena ein öffentliches Training, ab Mittwoch wird in Blankenhain trainiert. Das erste EM-Spiel bestreiten die Engländer an diesem Sonntag in Gelsenkirchen gegen Serbien.

MDR (ls/cfr)/dpa