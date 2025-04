Eishockey | DEL 2 Eispiraten: Keine Einigung im Stadionstreit in Crimmitschau Stand: 16.04.2025 12:16 Uhr

Ein neuer Nutzungsvertrag für den Sahnpark liegt immer noch auf Eis. Oberbürgermeister André Raphael fordert von den Eispiraten weitere Unterlagen zur wirtschaftlichen Situation. Die Lage scheint extrem verfahren.

Sportlich haben die Eispiraten Crimmitschau den Klassenerhalt in der zweithöchsten Eishockey-Spielklasse geschafft. Doch wegen des Stadionstreits mit der Stadt droht dem Verein im schlimmsten Fall das Aus in der DEL2 oder der Umzug an einen anderen Standort. Am Dienstagabend (15.04.2025) konnten sich Stadt und Verein auf keinen neuen Nutzungsvertrag für den Sahnpark einigen. Auf dem Markt in Crimmitschau hatten rund 150 Fans auf ein positives Signal gehofft und wurden enttäuscht.

Einigung an zwei Punkten gescheitert

Wie die Freie Presse berichtet, soll eine Einigung an zwei zentralen von der Stadt Crimmitschau geforderten Punkten gescheitert sein: Die Offenlegung weiterer Unterlagen zur wirtschaftlichen Lage der Eispiraten und der Verzicht des Vereins auf Schadenersatzforderungen. An der rund zweistündigen Sitzung hatten neben Oberbürgermeister André Raphael und weiteren Kommunalpolitikern auch Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann sowie die Gesellschafter Matthias Eisenblätter und Ronny Bauer teilgenommen.

Einigkeit herrschte zwischen Klub und Stadt bereits, dass die Eispiraten die Finanzierung und Umsetzung der Flex-Bande und der LED-Beleuchtung übernehmen, die ab kommender Saison in der DEL2 vorgeschrieben sind. Ebenfalls auf eine fünfjährige Reduzierung der Mietzahlung der Eispiraten an die Stadt habe man sich verständigt. Die von der Kommune geforderten Sicherheiten könne der Verein aber nicht erbringen, begründet dies mit der Umsetzung der Bande und LED-Beleuchtung, mit der man komplett in Vorleistung gehe. Zudem sei dem Verein durch die Kündigung des Nutzungsvertrages im Januar ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden. Auf Schadensersatzansprüche zu verzichten, bisher sollen es rund 200.000 Euro sein, dazu sei der Verein im Vorfeld nicht bereit gewesen.

Eispiraten-Sprecher Aaron Frieß erklärte SPORT IM OSTEN, dass der Verein angeboten habe, die Ansprüche gegen die Kommune fallenzulassen, wenn die abgeschwächte Miete von fünf auf sechs Jahre ausgedehnt wird. Der Mieterlass würde 93.000 Euro pro Saison betragen. "Die ersten Reaktionen waren positiv, dann wurde es ohne Begründung abgelehnt." Sicherheiten über fünf Jahre könne man zudem nicht seriös abgeben, man hätte aber die Flex-Bande und die LED-Beleuchtung.

Stadt: Unterlagen nicht vollständig - Eispiraten: Haben Angebot gemacht

Die Stadt hatte den Nutzungsvertrag nach eigener Aussage Mitte Januar gekündigt, nachdem die Eispiraten gefordert hatten, dass die Kommune die Flex-Bande und LED-Beleuchtung zur Verfügung stellen müsse. Um dem Verein entgegenzukommen, habe man u.a. angeboten, mindestens fünf Jahre auf ein Nutzungsentgelt für die Stadionnutzung zu verzichten. Um das Risiko für die Stadt einschätzen zu können, habe man Unterlagen zur Bewertung der wirtschaftlichen Situation von den Eispiraten angefordert, die bisher noch nicht komplett eingegangen seien. Dies sei aber eine maßgebliche Voraussetzung, um eine Entscheidung über einen längerfristigen Nutzungsvertrag im Stadtrat treffen zu können.

Eispiraten-Pressesprecher Frieß: "Wir wollen weiter in Crimmitschau spielen"

Die Fronten sind also weiter verhärtet, eine Lösung scheint aktuell in weiter Ferne. Am Mittwochabend kommt es zu einem Treffen der Eispiraten mit Sponsoren. Dort soll laut Frieß eine große Entscheidung fallen. "Entweder wird es ein weiteres Entgegenkommen geben oder wir weichen nach Chemnitz aus. Wir betonen aber ausdrücklich, dass wir lieber weiter in Crimmitschau spielen wollen." So oder so müsse bis Ende der Woche eine Entscheidung her. "Wir hoffen alle, dass wir noch zusammenkommen." Unterdessen hat eine für den Erhalt des Kunsteisstadions im Sahnpark als Heimspielstätte der Eispiraten gestartete Online-Petition mittlerweile über 11.600 Unterschriften gesammelt.

SpiO