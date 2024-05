Eishockey | DEL 2 Eispiraten Crimmitschau verpflichten Gregory Kreutzer fest Stand: 03.05.2024 12:00 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau haben sich die Dienste vom deutschen Vizemeister Gregory Kreutzer gesichert. Der Verteidiger hatte als Förderlizenzspieler bereits einen großen Anteil am Erfolg der Westsachsen.

Bereits 89 Mal lief der Mann mit der Nummer 55 für den ETC in den letzten Jahren auf, jetzt wechselt Gregory Kreutzer fest nach Crimmitschau.

"Großer Respekt vor Gregorys Leistung"

Wie der Verein am Freitag (03. Mai 2024) mitteilte, unterzeichnete der 23-Jährige einen Vertrag für die DEL2. Teammanager Ronny Bauer freut sich: "Wir können mit Gregory einen bewährten Mann fest in unsere Reihen holen, was uns noch stabiler in der Defensive werden lässt. Trotz seines jungen Alters bringt er reichlich Erfahrung mit und man muss an dieser Stelle nochmal einen großen Respekt aussprechen, für das, was Gregory in den Playoffs für Bremerhaven und uns geleistet hat." Kreutzer selbst blickt positiv in die Zukunft und lobte die Stimmung bei den Westsachsen: "Die letzte Saison in Crimmitschau hat mir viel Freude bereitet und ich fühle mich mit meinen Mannschaftskollegen und den Coaches sehr wohl. Die Atmosphäre im Sahnpark ist ebenfalls etwas ganz Besonderes. So etwas gibt es sicher nicht überall."

Thomas Reichel bleibt den Eispiraten Crimmitschau erhalten.

Bereits einen Tag zuvor gab der ETC die Vertragsverlängerung mit Thomas Reichel und Ladislav Zikmund bekannt. Die Eispiraten planen somit weiter mit etlichen Leistungsträgern aus der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte.



Nicklas Mannes verlässt Eislöwen

Die Dresdner Eislöwen vermeldeten stattdessen einen Abgang: Nicklas Mannes wird in der kommenden DEL2-Saison nicht mehr das Trikot der Sachsen tragen. Nach drei Jahren in Dresden wird sich der Verteidiger einer neuen Herausforderung stellen. Mannes war im Sommer 2021 nach Elbflorenz gewechselt und gehörte in den vergangenen drei Spielzeiten zu einer festen Größe im Defensivverbund. Insgesamt hat der 25-Jährige 132 Pflichtspiele für die Eislöwen bestritten. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete 27 Treffer vor. Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: "In den letzten drei Spielzeiten gehörte Nicklas zu unseren defensiv stabilsten Verteidigern, vor allem in Unterzahl konnte er seine Stärken ausspielen. Da wir uns in der Verteidigung auf gewissen Positionen neu aufstellen möchten, haben wir uns gegen ein Vertragsangebot entschieden."

