Eishockey | DEL2 Eispiraten Crimmitschau: Mit Euphorie und DEL-Erfahrung zum nächsten Coup? Stand: 13.09.2024 08:00 Uhr

Nach der besten Spielzeit der Vereinshistorie wollen die Eispiraten Crimmitschau noch einen drauflegen. Dafür konnte die Truppe prominent verstärkt werden. Auch, weil sich die gute Arbeit der Vergangenheit im Etat widerspiegelt.

Am Ende waren es zwei Siege, die die Eispiraten Crimmitschau von ihrem ersten Finaleinzug in der DEL2 trennten. Mit 2:4 scheiterte das Team von Jussi Tuores im Halbfinale in der "Best-of-Seven"-Serie am späteren Meister, den Eisbären Regensburg. Dennoch steht unter dem Strich die beste Saison der Vereinsgeschichte - und geht es nach den Verantwortlichen, ist das Ende dieser großartigen Entwicklung noch nicht erreicht.

Top-Spieler gehalten und den Kader sinnvoll ergänzt

Es gilt nun, den Rausch der vergangenen Spielzeit in die neue zu transportieren. Um das möglich zu machen, wurden sowohl Leistungsträger gehalten, als auch neue, prominente Namen verpflichtet. "Es freut mich, dass wir es geschafft haben, viele unserer Top-Spieler zu behalten." sagte Geschäftsführer Jörg Buschmann gegenüber SPORT IM OSTEN mit einer kleinen Portion Stolz. "Das war ein extrem wichtiger Part." Doch nicht nur sind die meisten Stars geblieben - der Verlust von Verteidiger Max Balinson stellt da eher die Ausnahme dar - der ein oder andere Transfercoup gelang den Westsachsen ebenfalls.

Geballte Erfahrung auf höchstem Niveau

Mit Abwehr-Routinier Mirko Sacher addieren die Eispiraten sieben Jahre DEL-Erfahrung zum Kader hinzu. Der 32-Jährige hat das Potenzial, auf Anhieb einer der besten Verteidiger der DEL2 zu werden und kommt mit der Einstellung, den Erfolg aus dem letzten Jahr zu toppen. "Ich möchte alles geben, um so viele Spiele wie möglich mit den Eispiraten zu gewinnen und eine noch bessere Saison zu spielen als im Vorjahr", so der gebürtige Freiburger.

Mit Mirko Sacher konnten die Eispiraten einen Abwehrspieler mit DEL-Erfahrung verpflichten.

Mit dem Center Rihards Marenis steht ein weiterer erfahrener Neuzugang vor seinem Debüt im roten Trikot. Der Lettische Nationalspieler kommt mit der Erfahrung von 80 Länderspielen - davon 21 Weltmeisterschafts-Duellen - nach Crimmitschau.

Etat deutlich gestiegen

Dass die Eispiraten solche Spieler nach Crimmitschau lotsen können, liegt in erster Linie an der stabilen wie auch nachhaltigen Arbeit der letzten Jahre. So konnte der Etat Stück für Stück angehoben werden, was dem Club in den Gehaltsverhandlungen deutlich mehr Spielraum ermöglicht. "2015 haben wir mit einem Etat von ca. 1,8 Millionen Euro gearbeitet. Heute stehen uns 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist ein großer Sprung, den wir da gemacht haben", so Buschmann.

Für Trainer Tuores ist das Ziel nach der erfolgreichen letzten Saison klar definiert. "Es wird wieder eine schwere Saison mit vielen guten Teams, aber wir wollen auf jeden Fall wieder in die Playoffs, um dann um die Meisterschaft spielen zu können", sagte der Finne. Verteidiger Ole Olleff schloss sich an: "Wir wollen definitiv an das letzte Jahr anknüpfen. Aber schlechte Gegner gibt es nicht mehr."

Euphorie um den Verein ist riesig

Und so überrascht es kaum, dass die Euphorie im knapp 19.000 Seelen fassenden Crimmitschau ungebrochen groß ist. Der Ticketverkauf für das erste Heimspiel am morgigen Freitag (13. September, 19:30 Uhr) gegen die Ravensburg Towerstars läuft bestens an. Stürmer Tim Lutz erwartet ein hochklassiges Duell zwischen beiden Teams. "Sie sind eine sehr starke Mannschaft," sagte der Schweizer. "Wir erwarten generell eine sehr enge Liga. Wir werden definitiv bereit sein."

Einen gehörigen Schuss persönliche Motivation bringt der 23-Jährige zusätzlich mit. "Nachdem ich letzte Saison lange verletzt war, bin ich sehr froh, endlich wieder spielen zu können. Außerdem freue auf die Begegnung gegen Ravensburg, da ich dort auf einige Freunde treffen werde."

Der Kader der Eispiraten Crimmitschau:

Tor: Christian Schneider, Oleg Shilin

Abwehr: Alexander Schmid, Ole Olleff, Mirko Sacher, Gregory Kreutzer, Denis Shevyrin, Alex Vladelchtchikov, Mario Scalzo

Angriff: Tobias Lindberg, Dominic Walsh, Till Michel, Ladislav Zikmund, Lucas Böttcher, Tim Lutz, Roman Zap, Lukas Wagner, Thomas Reichel, Rihards Marenis, Colin Smith, Scott Feser, Vinny Saponari

sbo