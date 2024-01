Eishockey | DEL2 Eislöwen und Eispiraten feiern Siege - Füchse verlieren Stand: 19.01.2024 22:43 Uhr

Drei Punkte für Dresden und Crimmitschau in der DEL 2. Bei den Eislöwen feierte Olympiaheld Aus den Birken sein Debüt, den Eispiraten gelang Wiedergutmachung gegen Landshut. Chancenlos blieben die Lausitzer Füchse.

Dresdner Eislöwen gewinnen bei Premiere des Olympiahelden von Pyeonchang

Die Dresdner Eislöwen haben die Starbulls Rosenheim mit 5:2 (1:1, 2:1 2:0) geschlagen. Damit haben die Elbestädter das erste Spiel mit Ex-Nationalkeeper Danny Aus den Birken im Kasten gewonnen.

Nach Rückstand glich Turnbull in der 12. Minute aus. Im Mitteldrittel gerieten die Sachsen erneut in Rückstand, doch wieder konnte Turnbull ausgleichen, bevor Rundqvist Dresden erstmals in Front brachte (39.). Suvanto (42.) und wieder der überragende Turnbull mit seinem dritten Treffer (59.) ins leere Tor bescherten den Eislöwen den deutlichen Sieg. Dresden bleibt dennoch Vorletzter.

Eispiraten festigen Platz sechs

Die Eispiraten Crimmitschau haben das Nachbarduell gegen den EV Landshut mit 3:0 gewonnen und den wichtigen sechsten Platz behauptet. Zudem zeigten die Westsachsen die richtige Reaktion nach der irren 4:5-Niederlage am Dienstag in Rosenheim, wo man eine 4:0-Führung verspielt hatte.

Tobias Lindberg, Mario Scalzo, Max Balinson jubeln nach dem 1:0 für Crimmitschau.

Im ersten Drittel hatten die Gäste die besseren Chancen, Crimmitschau hielt da mit etwas Glück die Null. Auch im Mittelabschnitt blieb es eine zähe Angelegenheit, bis Mario Scalzo (33.) mit einem Schuss von der blauen Linie die Führung für die Eispiraten erzielte, nachdem Landshut zuvor eine Megachance fahrlässig liegengelassen hatte. Es blieb umkämpft, doch das Team von Jussi Tuores machte die Tore. Henri Kanninen (44.) und Thomas Reichel (48.) machten den Deckel drauf.

Lausitzer Füchse verlieren deutlich

In der DEL 2 unterlagen die Lausitzer Füchse der VER Selb vor heimischem Publikum mit 0:3. Dabei lagen die Lausitzer bereits nach dem ersten Drittel durch Tore von Jordan Knackstedt (14.) und Nick Miglio (19.) mit 0:2 in Rückstand. Danach konnten die Füchse zwar besser gegenhalten, ein eigens Tor gelang ihnen allerdings nicht. Kurz vor Schluss machte erneut Nick Miglio (57.) mit dem 3:0 aus Sicht der Selber Wölfe den Deckel drauf. Damit sind die Füchse nach ihrem Erfolg in Krefeld unter der Woche zurück auf der Verliererstraße, sieben ihrer vergangenen acht Spiele haben Lausitzer verloren.

