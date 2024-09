Eishockey | DEL 2 Eislöwen siegen spät, Eispiraten und Füchse verlieren Stand: 29.09.2024 22:14 Uhr

Mühevoll haben sich die Dresdner Eislöwen am Sonntag einen Sieg erkämpft. Die Eispiraten Crimmitschau liefen erfolglos einem Fehlstart hinterher. Während die Lausitzer Füchse stark begannen, um am Ende doch zu verlieren.

Dresdner Eislöwen siegen im Penaltyschießen

Die Dresdner Eislöwen haben das Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden mit 3:2 nach Penaltyschießen gewonnen. Drew LeBLanc wurde zum Matchwinner für die Sachsen, die auf einige wichtige Spieler verzichten mussten.

Es war Familienspieltag in Dresden und die Eislöwen wollten vor ordentlicher Kulisse von 2.820 Zuschauern natürlich den dritten Saisonsieg einfahren. Doch das erste Drittel startete mit einer kalten Dusche. Luca Gläser erzielte nach fünf Minuten die Führung für Weiden. In Überzahl schaffte Nicolas Schindler für die Sachsen kurz vor der Drittelpause den Ausgleich. Und Dresden nahm den Schwung mit in den Mittelabschnitt, dominiert nun deutlich und kam in der 26. Minute durch den Premierentreffer von Eigengewächs Felix Krüger zur verdienten 2:1-Führung. Und die Gastgeber drängten weiter auf den dritten Treffer, kassierten dann aber in der 40. Minute durch Daniel Bruch den überraschenden Ausgleich. Im Schlussabschnitt und der Verlängerung wollte die Scheibe nicht rein, der Aufsteiger aus Weiden zeigte sich aber auch als bissiger Gegner. Im Penaltyschießen schließlich hatte Dresden das Glück auf seiner Seite und fuhr zumindest zwei Punkte ein.

Eispiraten Crimmitschau verschlafen Start und verlieren

Die Eispiraten Crimmitschau haben die fünfte Saisonniederlage kassiert und bleiben Tabellenschlusslicht der DEL 2. Die Mannschaft von Cheftrainer Jussi Tuores musste sich bei den Starbulls Rosenheim mit 2:3 geschlagen geben.

Vor 3.100 Fans erwischten die Westsachsen einen klassischen Fehlstart. Bereits nach elf Minuten stand es 3:0 für Rosenheim. Crimmitschau, in der Vorsaison noch Erster nach fünf Spieltagen, stand völlig neben sich. Und hatten bei einem Lattentreffer zudem Glück, dass es nicht noch schlimmer wurde. Scott Feser gelang immerhin ein Tor, dass Hoffnung geben sollte. Und im Mittelabschnitt stand zumindest die Defensive der Eispiraten besser. Und waren auch drauf und dran, den so wichtigen Anschluss zu erzielen. Und mit großer Entschlossenheit kam Crimmitschau aus der Kabine. Tobias Lindberg stellte in der 44. Minute den Anschlusstreffer her. Danach belagerten die Eispiraten minutenlang das Drittel der Gastgeber, die ihrerseits einige dicke Konterchancen ausließen. Am Ende aber wollte der Puck nicht rein.

Lausitzer Füchse verlieren trotz guten Beginn

Die Lausitzer Füchse kassieren auswärts in Freiburg ihre zweite Niederlage in Folge. Dabei starteten die Oberlausitzer schwungvoll in die Partie und gingen nach zwölf Minuten durch einen Treffer von Roope Mäkitalo in Führung. Mit fortlaufender Spieldauer allerdings wurden die Freiburger stärker und kamen zu guten Gelegenheiten. Sameli Ventelä glich in der 17. Minute für die Gastgeber aus. Im Mitteldrittel überrumpelten die Wölfe des Gast aus Weißwasser bereits nach 45 Sekunden und gingen mit 2:1 in Führung. Ero Eolo war der Torschütze für die Breisgauer, die noch im selben Spielabschnitt durch Tomas Schwamberger auf 3:1 erhöhten (29.). Dies war gleichzeitig auch der Endstand.

SpiO