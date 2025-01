Wintersport | Nordische Kombination und Skispringen Eisenbichler und Co. in Klingenthal gefordert Stand: 09.01.2025 17:23 Uhr

Ab Freitag messen sich die Nordischen Kombinierer und Skispringer beim Continental Cup in Klingenthal. Vor Ort herrschen perfekte Bedingungen für teils prominente Athleten. SPORT IM OSTEN überträgt die Wettkämpfe im Livestream.

Lange hatte Klingenthal um einen Wintersport-Weltcup in diesem Jahr gekämpft. Trotz guter Gespräche fehlte es letztlich am Geld, um die Welt-Elite der Skispringer und Nordischen Kombinierer im sächsischen Vogtland zu empfangen.

Eisenbichler und Ammann auf der Meldeliste

Umso größer ist die Vorfreude auf den Continental Cup vom 10. bis 12. Januar. Da der Skisprung-Weltcup nach der Vierschanzentournee ebenso wie der Weltcup der Nordischen Kombinierer an diesem Wochenende eine Pause einlegt, ist das Teilnehmerfeld gut besetzt.

Bei den Skispringern stehen unter anderem Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler, Lokalmatador Martin Hamann, Doppel-Olympiasieger Simon Ammann aus der Schweiz und der 52-jährige "Flug-Saurier" Noriaki Kasai aus Japan auf der Meldeliste.

Auch Skispringer Martin Hamann von der SG Nickelhütte Aue soll in Klingenthal an den Start gehen.

In der Nordischen Kombination erwartet die Fans ebenfalls ein starkes Feld mit Namen wie Tristan Sommerfeld, Espen Bjoernstad (Norwegen) oder Matteo Baud (Frankreich). Mit Nick Schönfeld ist auch ein heimischer Sportler des VSC Klingenthal am Start.

Schanze in "ausgezeichnetem Zustand"

Die Athleten können sich in jedem Fall auf perfekte Bedingungen vor Ort einstellen. "Wir haben in den letzten Wochen jede kalte Nacht genutzt, um technischen Schnee zu erzeugen und so die Veranstaltung abzusichern", sagte Alexander Ziron, Geschäftsführer des VSC Klingenthal. Letztlich wurde sogar zu viel Schnee produziert. "Aber nunmehr steht die Schanze in einem ausgezeichneten Zustand und wir sind auch mit der Qualität der Laufstrecke zufrieden."

Insgesamt stehen in Klingenthal fünf Wettbewerbe auf dem Programm. Den Auftakt machen die Nordischen Kombinierer am Freitag (10. Januar) im Individual-Compact-Format (11 Uhr und 14:45 Uhr im Livestream), bei dem die Athleten nach dem Springen in fixierten Zeitabständen in den Langlauf starten. Am Samstag und am Sonntag (je 10 Uhr und 14 Uhr im Livestream) steht dann jeweils ein klassischer Gundersen-Wettkampf über 10 Kilometer an. Die Skispringer sind am Samstag (17 Uhr im Livestream) und Sonntag (16 Uhr im Livestream) im Einzel gefordert.

SpiO