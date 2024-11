Handball | DHB-Pokal Eisenach vs. Leipzig: Brisanz und Riesenchance im DHB-Pokal-Achtelfinale Stand: 12.11.2024 12:47 Uhr

"Es kribbelt" vor dem Handball-Ostkracher Eisenach gegen Leipzig. Am Mittwoch geht es um den Einzug ins DHB-Pokal-Viertelfinale. Die Partie wird von der Brisanz der letzten Spiele getragen. "Die Mentalität" wird entscheiden.

Das soll ein besonderes Handballspiel werden, am Mittwochabend (13. November 2024, 19.30 Uhr live hören und im Ticker) im Tal der Hörsel am Nordrand des Thüringer Waldes. In der Eisenacher Werner-Aßman-Halle treffen die Ost-Rivalen aus der Handball-Bundesliga ThSV Eisenach und SC DHfK Leipzig aufeinander. Im DHB-Pokal geht es um den Viertelfinal-Einzug.

Günther: "Spiele, für die man Handball spielt"

Schon vor dem Spiel ist klar: Das Duell ist besonders. "Eine Riesenchance", sagt Eisenachs Sportlicher Leiter Maik Nowak. "Es kribbelt", verspürt DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. "Das sind die Spiele, für die man Handball spielt. Ich freue mich tierisch drauf."

Zwei Spiele bis zum Final4

Die Partie lebt von der Brisanz des Ostderbys, die letzten beiden Duelle gingen dazu an den Vorjahres-Aufsteiger und Außenseiter Eisenach, eins davon umstritten und erst nach einem Urteil des Bundesportgerichts. Und es ist die von Nowak angesprochene "Riesenchance". Weil sich im Achtelfinale Topteams wie Kiel und Magdeburg oder die Rhein-Neckar Löwen und Füchse Berlin duellieren, "ist mit etwas Losglück das Erreichen der Endrunde möglich", verweist Nowak darauf, dass das Pokal-Final4 in Köln nur noch zwei Spiele entfernt ist. "Das Spiel steht unter diesem Thema."

Auch Günther kennt die Bedeutung der Partie. Einige seiner Spieler waren bereits bei vergangenen Pokal-Final-Turnieren: "Aber als Zuschauer. Alle eint der Wunsch, dort auch mal als Mannschaft aufzulaufen."

Große Fan-Choreo in Eisenach

In Eisenach werden Günther und das gesamte DHfK-Team die liebevoll als Aßmann-Hölle bezeichnete Aßmann-Halle erwarten. Die ThSV-Fans wollen die Stimmung noch einmal anheizen: "Mit der größten Fan-Choreografie, die die Halle je gesehen hat", wie ThSV-Geschäftsführer Rene Witte ankündigt. "Die Halle ist unheimlich laut, unheimlich eng, die Stimmung ist überragend", freut sich Nowak. Und Günther sagt respektvoll: "Man hat manchmal das Gefühl, dass auf Eisenacher Seite zehn Leute am Spiel teilnehmen. Von der Atmosphäre her entwickelt sich eine gewisse Wucht."

Günther: "Aus Atmosphäre Kraft schöpfen"

Angst machen will sich Günther davon aber nicht. "Ich bin auf der Seite, die sagt, man muss das aufsaugen, wir müssen aus der Atmosphäre Kraft schöpfen, wir müssen Freude aus diesem Handballspiel ziehen. Es geht darum, dass man in einer Halle besteht, die einem nicht unbedingt freundschaftlich gesonnen ist. Wenn man dort noch ein bisschen zusammenrutscht, wenn jede Aktion noch ein Stück besser sitzt, kann es für uns ein richtig gutes Handballspiel werden."

Nationalspieler Marko Grgic und der ThSV Eisenach erwarten ein heißes Duell mit Moritz Preuss und dem SC DHfK.

Nowak: "Wer die bessere Mentalität zeigt ..,"

Auch Nowak blickt optimistisch auf die Partie: "Wir sind vorbereitet", sagt der einstige Leipziger. Für Nowak entscheidet über den Sieg, "wer die bessere Mentalität an den Tag legt, wer mehr zeigt, dass er das Spiel gewinnen will, und zwar unter allen Umständen."

Leipzig: Semper zurück - Klima-Ersatz im Anflug

Personell können beide Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Leipzigs Matej Klima fehlt nach seiner schweren Knieverletzung. Franz Semper ist bei den Leipzigern dagegen zurück. "Matej ist der einzige Ausfall in unserer Mannschaft. Alle anderen sind topfit. Und sie sind heiß. Unter dem Strich fehlt ein Spieler, das muss jede Mannschaft der Welt kompensieren können."

Die Leipziger sind zudem an einem Ersatz für den bis zum Saisonende verletzten Klima dran. Dieser Ersatz könnte noch in dieser Woche verpflichtet werden, "aber nicht mehr vor dem Eisenach-Spiel", so Günther.

Das Achtelfinale auf einen Blick

Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin

TUSEM Essen - MT Melsungen

ThSV Eisenach - SC DHfK Leipzig

VfL Gummersbach - Bergischer HC

HSC 2000 Coburg - TBV Lemgo Lippe

TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt

HC Empor Rostock - HBW Balingen-Weilstetten

THW Kiel - SC Magdeburg

Dirk Hofmeister