Neues vom Krügel-Platz | Folge 40 Eine Frage der Perspektive beim FCM Stand: 31.03.2025 13:00 Uhr

Nach dem torlosen Remis gegen Hannover 96 steht der 1. FC Magdeburg vor einer richtungsweisenden Partie im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga. Wächst jetzt der Druck? Warum die FCM-Experten die Situation des FCM unterschiedlich bewerten, erklären sie im Podcast.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Es war ein torloses Unentschieden, nach dem beide Teams mit ihrer Leistung zufrieden sein durften. Doch zur Wahrheit gehörte auch: So richtig half der Punktgewinn weder dem 1. FC Magdeburg, noch Hannover 96 weiter im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga.

Die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George besprechen im Podcast alle aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 40 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Über die größten Gegner und einen Wutausbruch beim FCM – ab Minute 01:35

Magdeburg musste kämpfen gegen die groß gewachsenen Hannover-Profis. "Der Gegner war defensiv wirklich sehr stark eingestellt", sagte FCM-Akteur Baris Atik. "Körperlich sind das die größten Gegenspieler, denen ich in dieser Liga begegnet bin." Im Podcast analysieren die FCM-Experten die Schlüsselszenen der Partie.

Außerdem besprechen Hensch und George, wie sehr sich das Fehlen von Mohammed El Hankouri bemerkbar macht, warum Livan Burcu nach seiner Auswechslung so wütend war und ob die Einwechslung von Alexander Ahl Holmström nicht früher hätte passieren müssen.

2.) "Da schäme ich mich als FCM-Fan" – ab Minute 16:55

Eigentlich hätte alles so schön sein sollen. In der Länderspielpause war der 1. FC Magdeburg zum Freundschaftsspiel beim polnischen Zweitligisten Odra Opole eingeladen. Die Partie hatte einen historischen Hintergrund: Beide Vereine trafen in der ersten Runde des Uefa-Cups 1977/1978 aufeinander. Für Opole waren diese Spiele die ersten und bislang letzten Auftritte im Europapokal.

Zur Einweihung des neuen Stadions war deshalb der 1. FC Magdeburg zu Gast. Es sollte ein Fußball-Fest werden. Doch einige Anhänger des FCM trübten den sonst gelungenen Tag: Sie verwüsteten Gäste-Toiletten im Stadion. "Eine Katastrophe", sagt Guido Hensch, Anhänger des Klubs seit 1977. "Da schäme ich mich als FCM-Fan."

3.) Spitzenspiel gegen Kaiserslautern: "Endspiel-Druck" oder "einfach genießen"? – ab Minute 19:30

Drei Punkte Rückstand hat der fünftplatzierte 1. FC Magdeburg aktuell auf den Tabellendritten aus Kaiserslautern. Am kommenden Sonntag (Beginn: 13.30 Uhr) kommt es zum direkten Duell in Magdeburg. Als "letzte Chance, oben dranzubleiben", betitelt Guido Hensch die Partie. Daniel George sieht den Druck im Aufstiegskampf eher bei anderen Teams. Zum Abschluss des Podcasts diskutieren die FCM-Experten über die Situation des FCM in der 2. Bundesliga.

Hör-Empfehlung: Spezial-Folgen zum Drittliga-Aufstieg 2015 gegen die Kickers Offenbach

In Runde eins des DFB-Pokals verlor der 1. FC Magdeburg am 19. August gegen die Kickers Offenbach. Eine Paarung, die Erinnerungen weckt: Den 31. Mai 2015 werden wohl alle Anhänger des FCM nie vergessen. An diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken:

Hör-Empfehlung: Europapokal-Spezial zum größten FCM-Triumph der Vereinsgeschichte

Im Mai 1974 feierte der 1. FC Magdeburg den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte: den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Dieser besondere Tag jährte sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Deshalb taucht MDR SACHSEN-ANHALT im FCM-Podcast "Neues vom Krügel-Platz" noch einmal ein ins damalige Geschehen und geht auf jede Runde mit einer Spezial-Folge ein.

Alle fünf Folgen jetzt hören:

Wo der Podcast zu hören ist

Podcasts FCM und HFC

MDR (Daniel George)