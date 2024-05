Basketball | DBBL "Ein echter Glücksgriff": Nationalspielerin Bär verstärkt den Gisa Lions MBC Stand: 15.05.2024 13:55 Uhr

Eine Basketballerin mit viel Erfahrung ist genau das, was der Gisa Lions MBC für die neue Saison braucht. Mit der Verpflichtung von Nationalspielerin Romy Bär spricht Headcoach Timur Topal von einem echten "Glücksgriff".

Romy Bär trug bisher 83 Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Nachdem der Gisa Lions MBC acht Spielerinnen um Co-Kapitänin Laura Schinkel verabschiedet hat, wird bei den Hallenser Erstliga-Basketballerinnen intensiv am Kader für die Saison 2024/25 gearbeitet. So konnte mit Romy Bär am Mittwoch (15. Mai 2024) der erste Neuzugang vermeldet werden. Die 83malige A-Nationalspielerin unterschrieb beim Dritten der Vorsaison einen Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison.

Mit Romy Bär ist uns ein echter Glücksgriff gelungen. Headcoach Timur Topal |

Headcoach Timur Topal ist happy über die Zusage der aus Chemnitz stammenden Power Forward. "Mit Romy Bär ist uns ein echter Glücksgriff gelungen", meinte Topal, der die 1,87 Meter große Akteurin noch aus der Zusammenarbeit bei den Rheinland Lions kennt (2020 bis 2022). "Romy ist nicht nur eine herausragende Basketballerin, sondern auch ein herausragender Mensch. Durch ihre Präsenz, ihre Erfahrung und ihre Spielintelligenz wird sie jede ihrer Mitspielerinnen besser machen."

2008 Debüt in der A- Nationalmannschaft

Bär spielte ab 2005 für ihren Heimatclub Chemnitz, für Saarlouis, für Rheinland und zuletzt für Opladen in der 1. und 2. Bundesliga. Mit Saarlouis gewann sie zweimal die deutsche Meisterschaft (2009, 2010) und dreimal den Pokal (2008, 2009, 2010). Dazwischen lagen acht Jahre in Frankreich, ein Jahr in der Slowakei sowie eine Sommersaison in Australien.

2008 debütierte Bär in der A-Nationalmannschaft, mit der sie 2011 an der Europameisterschaft in Polen teilnahm. Bis Februar 2023 folgten 83 Länderspiele. Die vergangene Saison 2023/24 befand sie sich im Mutterschutz.

jmd/pm