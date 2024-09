Fußball | Regionalliga Eilenburg kassiert späten Knock-Out gegen Hertha II Stand: 10.09.2024 21:26 Uhr

Der FC Eilenburg hat am Dienstag die erste Heimspielniederlage der Saison kassiert. Gegen Hertha BSC II sah es im Ilburg-Stadion lange nach einem Unentschieden aus. Eine Kombination und ein Sonntagsschuss setzten die Muldestädter beim 1:3 aber spät Schachmatt.

Der FC Eilenburg ging mit einem halben Dutzend neuer Spieler in der Startformation ins Spiel. FCE-Trainer Prüfer stellte Michael Schlicht, Tom Weiß, Raimison Dos Santos, Alexander Vogel, Marcus Niemitz und Patrick Aguilar von Beginn an auf.

Eilenburg gerät ins Hintertreffen

Die Hausherren begannen vielversprechend. Benjamin Luis und Noah Baumann verfehlten den Führungstreffer in den Anfangsminuten nur knapp (2./4.). Doch die Eilenburger Euphorie hielt nicht lange an. Nach einer sehenswerten Vorarbeit von Luis Trus, drückte der ausgerutschte Oliver Rölke das Spielgerät im Liegen an Torhüter Niclas Edelmann vorbei zum 1:0 über die Linie (9.). Das schnelle Umschaltspiel der Berliner brachte die Eilenburger an diesem Abend noch öfter in die Bredouille.

Schlitzohr Marx gleicht aus

Schnell gefangen, suchte der FCE eine schnelle Antwort. Die gelang der Mannschaft von Sascha Prüfer dann allerdings über um Umwege. Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit fasste Jonas Marx als Einladung auf. Den Ball, am Fuße von Hertha-Schlussmann Tim Goller, stibitzte sich der Angreifer gekonnt. Ohne Mühe schob er den Ball daraufhin ins leere Tor – der 1:1 Ausgleich in der 29. Minute. Beide Mannschaften setzten sich in dieser Phase des Spiels immer wieder über Konter in Szene. Nach einem hektischen ersten Durchgang ging es mit 1:1 in die Kabinen.

Später Knockout für Eilenburg

Nach Wiederanpfiff verteidigte der FCE mit Mann und Maus. Mit viel Ruhe am Ball sicherten sich die Gäste mehr Spielanteile. Wieder nach einem Konter, setzte Eliyas Strasner den FCE Schachmatt. Von der Sechszehnerkante traf er perfekt ins Dreiangel (83.). Daraufhin ging Eilenburg allmählich die Puste aus. Mit dem Schlusspfiff kassierten die Muldestädter den dritten Gegentreffer (93.). Der eingewechselte Luca Wollschläger vollendete eine Kombination zum 3:1-Endstand.

Duell der Muldestädter

Bereits am Sonntag müssen die Feierabendkicker des FC Eilenburg erneut ran. Die Mannschaft von Trainer Prüfer gastiert in Westsachsen, beim FSV Zwickau (Anstoß 13 Uhr). Die Reserve der "Alten Dame" empfängt am Freitag Viktoria Berlin zum Hauptstadtduell (Anstoß 19 Uhr).

twe