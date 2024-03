Fußball | Regionalliga Eilenburg holt Big Points gegen Schlusslicht Rostock Stand: 16.03.2024 15:05 Uhr

Die starke Serie des FC Eilenburg geht weiter. Gegen Schlusslicht Hansa Rostock II blieben die Muldenstädter zum fünften Mal in Folge ungeschlagen und würzten ihren Auftritt mit einem verdienten Dreier. 2:1 hieß es am Ende für die Gastgeber, die damit einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machten. Bei den Blau-Roten feierte Torwart Naumann nach vier Monaten sein Comeback.

Naumann nach vier Monaten Leidenszeit wieder im Tor

FCE-Coach Prüfer nahm im Vergleich zum 2:2 in Erfurt drei Veränderungen in der Startelf vor. Für Bendel stand nach vier Monaten Leidenszeit wieder Naumann zwischen den Pfosten. Zudem spielten Vogel und Luis für Möbius und Aguilar von Anfang an.

Torwart Naumann und der 2:1-Torschütze Bunge nach dem Abpfiff.

Erst die Führung, dann einmal nicht aufgepasst

Der Wettergott meinte es nicht gut mit den Spielern. Es war ein richtiges Schmuddelwetter, bei dem die Eilenburger es erst einmal geruhsam angehen ließen. Die ersten Minuten gehörten den Gästen von der Küste, dann kamen die Gastgeber so langsam in Schwung. Die Prüfer-Schützlinge verlagerten das Spielgeschehen nun mehr in die gegnerische Hälfte, fanden aber noch nicht die Lücke. Nach einem Schlicht-Freistoß in der 26. Minute war es aber soweit: Die Eilenburger gingen in Führung. Die Hansa- Bubis brachten das Streitobjekt nicht aus der Gefahrenzone, Luis schaltete am schnellsten und netzte ein. Zehn Minuten konnten sich die Hausherren an der Führung erfreuen, dann kamen die Gäste zum Ausgleich. Rostocks Albrecht stand frei und überwand Naumann im Eilenburger Kasten. Die Blau-Roten antworteten mit Angriffen, die aber nicht zielstrebig zu Ende geführt wurden. So ging es mit 1:1 in die Kabinen.

Eilenburgs Luis trifft zum 1:0.

Gastgeber belohnen sich - Bunge trifft

Nach dem Wechsel bauten die Muldenstädter Druck auf, was sich aber erst einmal nicht auszahlte. Rostock hielt dagegen, das Prüfer-Team biss sich immer wieder an der Hansa-Abwehr fest. Nach einer Phase, als es im Prinzip nur zwischen den Strafräumen hin und her ging, wurden die Eilenburger doch noch belohnt. In der 81. Minute wurde Bunge mustergültig von Rühlemann bedient und traf aus 18 Metern flach ins lange Eck zum 2:1. Der Jubel war groß, doch immer noch Vorsicht geboten, denn im Hinspiel im Ostseestadion hatte der FCE auch 2:1 geführt und sich in der Schlussminute noch den Ausgleich eingefangen. Diesmal hielten die Muldenstädter stand und sicherten sich den Dreier mit einem beherzten Auftreten.

jmd