Fußball | Regionalliga Eilenburg beim 0:3 gegen Greifswald ohne echte Chance Stand: 09.11.2024 15:13 Uhr

45 Minuten kämpferisches Auftreten haben dem FC Eilenburg nicht zu einem Punktgewinn gereicht. Der FCE kam gegen Greifswald in der zweiten Hälfte unter die Räder.

Der FC Eilenburg bleibt nach der achten Saisonniederlage im Tabellenkeller der Regionalliga Nordost. Gegen den Greifswalder FC konnten die Muldestädter am Samstag (9. November 2024) beim 0:3 (0:0) nur eine Halbzeit mithalten. Das Team von FCE-Coach Sascha Prüfer bleibt damit Vorletzter der Regionalliga Nordost. die Gäste von der Ostsee kletterten mit dem sechsten Saisonsieg auf Platz neun.

Erster Sieg für Zschiesche

Eilenburg gab das Spiel und die Punkte im heimischen Ilburg-Stadion nach der Pause her. Gegen eine dominante Greifswalder Elf von Coach Markus Zschiesche kassierte der FCE drei Tore. Ali Wissam Abu-Alfa (53.) nach Vorarbeit von Soufian Benyamina, dann Benyamina nach einem Eilenburger Abpraller (64.) sowie der eingewechselte Rudolf Dovny Ndualu (90.) trafen zum verdienten Sieg der Gäste.

Abu-Alfa jubelt nach dem 0:1.

Eilenburger Abwehrfehler vor Gegentoren

Den Greifswalder Toren gingen jeweils Eilenburger Abwehrfehler zuvor: Vor dem 0:1 misslang dem sonst aufmerksamen und zweikampfstarken Raimision dos Santos ein Kopfball-Abwehr, vor dem 0:2 spielte Sören Acker den Ball vor der Abwehr quer und in die Beine eines Greifswalders, vor dem 0:3 klärte Eilenburgs Abwehr eine Ecke nicht richtig.

Mit dem 3:0 holte Greifswalds neuer Coach Zschiesche im vierten Spiel den ersten Sieg.

Keine Großchance für Eilenburg

Eilenburg blieb das gesamte Spiel über ohne echte Torchance: Bei den beiden besten Aktionen scheiterten Benjamin Luis mit einem Kopfball (16.) und Sören Acker mit einem Distanzschuss (33.).

Eilenburgs Luis scheitert mit einem Kopfball

Das sagten die Trainer

Markus Zschiesche (Trainer Greifswald): "Wir haben verdient drei Punkte geholt. Wir haben gar nichts zugelassen. Ich kann ich an keine Chance erinnern. Wir sind selbst noch in der Entwicklung. Aber wie wir es heute gemacht haben, niemanden unterschätzen, keine Arroganz, dafür hat sie Mannschaft sich entwickelt. Sie ist ruhiger geworden. Wir haben es heute gut gemacht. In der ersten Halbzeit war noch eine Ungeduld da. In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Druck auf dem Ball und auch im richtigen Moment. Dann haben wir auch die Qualität im Team, die Konter zu nutzen."

Sascha Prüfer (Trainer Eilenburg): "Greifswald hat sich den Sieg verdient, hatte auch die eine oder andere Chance mehr. Unser Plan war, gegen unser Naturell tiefer zu stehen. Aufgrund der vielen Spieler, die Greifswald in die letzte Linie bringt, war es wichtig. Wir haben hinten aufgefüllt. Das haben die Jungs richtig gut gemacht. Wir verteidigen alles weg in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit müssen wir uns ankreiden, dass wir auch mal ein hart verteidigtes 0:0 mitnehmen müssen. Die Gegentore fallen durch eigene Fehler. Wir kriegen einen Konter zuhause, dabei wollten wir sicher stehen. Das ärgert mich dann. Ich gönne Greifswald den Sieg. Aber ich hänge heute ein kleines Schade dran."