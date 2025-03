Fußball | 3. Liga "Eher 0:1 als 1:5" – Dynamo Dresden gastiert bei defensivstarker Alemannia Stand: 06.03.2025 16:12 Uhr

Gastspiel auf dem Aachener Tivoli: Dynamo Dresden darf sich am Samstag auf eine 31.000-Zuschauer-Kulisse in Schwarz-Gelb freuen. Respekt hat SGD-Trainer Thomas Stamm vor dem abstiegsgefährdeten Gegener. Denn: "Dort tun sich alle schwer."

Der Drittliga-Tabellenführer muss zum abstiegsgefährdeten Aufsteiger: Dynamo Dresden kann am Samstag (8. März, ab 14 Uhr im Audio-Livestream und SpiO-Ticker) bei Alemannia Aachen die Drittliga-Spitze verteidigen. Weil die Verfolger Saarbrücken und Energie Cottbus direkt aufeinandertreffen, erhält die SGD womöglich sogar die Chance, sich etwas abzusetzen.

Szene aus dem Hinspiel: Das ging 0:0 aus.

Aachen seit sechs Spielen sieglos

Von einer leichten Aufgabe der Dresdner will SGD-Coach Thomas Stamm allerdings nicht sprechen. Im Gegenteil. In seiner gewohnten Art sah der 42-Jährige einige Stärken bei der Schwarz-Gelben Alemannia – auch wenn die Alemannia von Coach Heiner Backhaus seit sechs Liga-Spielen auf einen Sieg wartet. "Man muss in Aachen die Wucht und Intensität annehmen. Das ist eine Mannschaft, die sehr mutig und sehr intensiv anläuft. Du brauchst gute Lösungen mit dem Ball und eine gute Abdeckung des zweiten Balls, weil sie da viel investieren", hat Stamm beobachtet.

Stamm: "Lassen wenig zu, schießen wenig Tore"

Mit nur 26 Toren stellt der aktuelle Tabellen-16. den schwächsten Angriff der Liga. Die 31 Gegentore verdeutlichen aber auch: Nur die vier Drittliga-Top-Teams haben weniger Gegentore kassiert. Zuhause verloren die Westdeutschen in dieser Saison erst ein Spiel. "Alle Mannschaften tun sich dort schwer", so Stamm. "Der Gegner hat bereits 13 Unentschieden. Sie lassen wenig zu, sie schießen aber auch wenig Tore." Stamms' logische Schlussfolgerung: "Vom Gefühl geht es nicht 1:5, sondern 0:1 aus."

Mehr als 31.000 Fans in Schwarz-Gelb erwartet

Den erhofften Auswärtssieg, in welcher Höhe auch immer, wollen sich 3.000 Dynamo-Fans nicht entgehen lassen. Stamm und die mitreisenden Dresdner Anhänger dürfen, zumindest was die Kulisse angeht, ein echtes Fußballfest erwarten: Der Gästeblock ist ausverkauft, insgesamt werden 31.000 Zuschauer auf dem traditionsreichen Tivoli erwartet.

Dynamo wieder fast komplett

Stamm kann sich zudem darüber freuen, dass er mittlerweile fast alle Spieler wieder an Bord hat. Nur Paul Lehmann und Jonas Oehmichen fehlen noch. Neben der tabellarischen Lage und der verbesserten personellen Situation könnte für Dynamo auch noch ein konditioneller Faktor sprechen. Aachen musste am Mittwoch im Landespokal ran, zog mit einem 3:1 gegen Düren im Mittelrhein ins Halbfinale ein – und hat damit 90 Minuten mehr in den Knochen.

Dirk Hofmeister